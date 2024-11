Le misure necessarie per salvaguardare il potere di acquisto

Gli ultimi dati statistici disponibili, purtroppo, hanno rilevato che, i consumi delle famiglie italiane, anche per quanto riguarda i prodotti agroalimentari, sono al palo. Il potere d’acquisto, globalmente inteso, ha subito un forte decremento, a causa del mancato adeguamento delle pensioni e del rinnovo dei contratti che è venuto meno. Oltre a ciò, occorre sottolineare che, i prodotti agroalimentari, hanno subito rincari fortissimi a causa della somma dei tassi di inflazione avvenuta negli ultimi anni che, nel triennio precedente, ha visto un rincaro medio del 17% ma, per alcuni prodotti, come ad esempio l’olio extravergine d’oliva, che ha visto aumenti di prezzo nell’ordine del 120%. Alla luce di questi incrementi clamorosi, quindi, non bisogna meravigliarsi se, il sistema industriale nella sua globalità, ha fatto registrare un calo della produzione pari al 3,5% a fronte di una domanda sempre più bassa.

Alla luce di ciò, occorre mettere in campo le misure necessarie per salvaguardare il potere d’acquisto delle famiglie e incentivare i consumi. La prima cosa da fare è un grande piano di solidarietà nazionale, portando avanti un’etica e una morale in grado di porre sempre le persone al centro e rilanciando, allo stesso tempo, un’economia più fraterna, sia da parte dei singoli cittadini che sul fronte istituzionale. Servono però due provvedimenti molto importanti, già diffusi in altri Paesi d’Europa, ovvero il salario minimo, il quale consentirebbe di accrescere il welfare e arginare il lavoro nero. Occorre poi introdurre una patrimoniale attraverso la quale, coloro che hanno di più, possano contribuire a far stare meglio chi vive in condizioni di grave fragilità economica, come viene fatto anche in Svizzera. È una questione di carattere etico che, però, riguarda anche il rilancio dell’intero ciclo economico. Così facendo, si creeranno i presupposti di un futuro migliore e più equo.