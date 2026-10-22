Le domande dei giovani meritano ascolto: la risposta è la ricostruzione civile

C’è una sproporzione che dovrebbe inquietare la politica e il mondo sociale: crescono gli spazi in cui si coltivano rancore, vittimismo e disgregazione, mentre si restringono quelli nei quali si impara a discutere, cooperare, assumersi responsabilità. È qui, prima ancora che nelle piazze, che si decide il futuro della democrazia.

Quando una protesta degenera in violenza, il problema non sono soltanto le vetrine infrante, i trasporti bloccati o gli agenti aggrediti. È il significato stesso della partecipazione che viene stravolto. Il dissenso è una risorsa della libertà; l’intimidazione ne è la negazione. E chi si appropria della voce dei giovani attraverso la sopraffazione finisce per oscurare le loro domande urgenti.

Quelle domande meritano ascolto: lavoro dignitoso, salari adeguati, casa, istruzione, pace, fiducia nell’avvenire. Sarebbe miope ignorarle. Ma sarebbe grave lasciare che l’inquietudine delle nuove generazioni trovi come unici interpreti i predicatori della rabbia. La protesta può aprire strade; la violenza le chiude.

Non basta, allora, invocare l’ordine pubblico. Occorre ricostruire ciò che abbiamo lasciato deperire: scuole di formazione civile, sezioni di partito, associazioni, circoli culturali, oratori, luoghi sindacali, occasioni di confronto nei quartieri e nelle università. Non spazi di indottrinamento, ma palestre di libertà, nelle quali imparare che nessuno cresce da solo e che ogni scelta comporta conseguenze per gli altri.

Rivolgo perciò con cura un appello a tutte le forze politiche, alle organizzazioni sindacali, al volontariato, alle comunità religiose e a ogni espressione della società civile: riaprite quei luoghi. Tornate a incontrare i ragazzi, a discutere con loro, a proporre impegni concreti. Non limitatevi a cercarne il consenso quando arriva il momento delle urne o a commentarne l’esasperazione in televisione.

Il Vangelo, anche per chi non crede, consegna parole capaci di parlare alla coscienza pubblica: «A chiunque fu dato molto, molto sarà chiesto». È la grammatica della responsabilità. E «Beati gli operatori di pace» non è un invito alla passività, ma il riconoscimento del coraggio necessario a rifiutare la violenza. I diritti sono universali e non si guadagnano adempiendo doveri; tuttavia possono vivere pienamente soltanto dove ciascuno riconosce anche i propri obblighi verso gli altri.

Lo Stato garantisca insieme libertà di manifestare e sicurezza, con fermezza e proporzione. Ma la prevenzione profonda non si realizza soltanto nelle strade: nasce dove un giovane incontra adulti credibili, esempi coerenti e comunità capaci di chiedergli qualcosa, non soltanto di promettergli tutto.

La politica e il sociale scelgano dunque da che parte stare: dalla parte della fatica educativa o della comoda indignazione. Una democrazia senza luoghi di formazione diventa una folla di solitudini. Riaprirli non è nostalgia. È la urgente opera di ricostruzione civile.