La sfida economia dell’autunno: come cambiare passo

Settembre e l’autunno che abbiamo davanti non sembrano portare buone notizie per l’economia italiana. E non è soltanto una valutazione del nostro Osservatorio socioeconomico: lo confermano i dati dell’Istat, le analisi degli uffici studi e le indicazioni che arrivano dai principali osservatori economici. Il problema centrale resta il potere d’acquisto. I prezzi sono ancora troppo alti e, dall’altra parte, stipendi e pensioni non crescono abbastanza. I redditi delle famiglie restano sostanzialmente al palo e non riescono a inseguire nemmeno l’inflazione. Tradotto: gli italiani possono comprare meno con gli stessi soldi.

E quando le famiglie riducono i consumi, inevitabilmente ne risente anche il sistema produttivo. È qui che arriva un altro segnale preoccupante: la produzione industriale è diminuita di circa il 4% rispetto ai livelli del 2021-2022. Le imprese producono meno perché il mercato interno è più debole e si consuma meno. È un circolo vizioso che rischia di diventare sempre più difficile da interrompere. Poi ci sono le spese che tornano puntualmente a pesare sui bilanci familiari. Le tariffe continuano ad aumentare e, con il ritorno a scuola, arriva anche il capitolo dei libri scolastici, il cui costo resta elevato e cresce ancora rispetto agli anni precedenti. Per una famiglia con figli, settembre diventa quindi un vero banco di prova economico.

E tutto questo ha una conseguenza molto concreta: un peggioramento delle condizioni di vita. Perché dietro i numeri dell’economia ci sono famiglie che rinunciano, rimandano acquisti, riducono i consumi e fanno sempre più fatica ad arrivare alla fine del mese. C’è poi il tema del lavoro, soprattutto quello dei giovani. Una crescita del prodotto interno lordo ancora troppo debole non consente di creare quelle opportunità occupazionali di cui il Paese ha bisogno. Servono posti di lavoro veri: stabili, regolari e adeguatamente retribuiti. Non precarietà e non lavoro nero.

La strada da imboccare, dunque, è chiara: bisogna intervenire sul potere d’acquisto e rilanciare gli investimenti. Investimenti pubblici e privati, ma anche capitali stranieri. Perché senza maggiore produzione, consumi più forti e nuova occupazione, soprattutto giovanile, sarà difficile cambiare passo. L’autunno ci presenta una sfida precisa: evitare che la debolezza dei redditi e dei consumi finisca per trasformarsi in una frenata strutturale della nostra economia.