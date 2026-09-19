La santità non esclude

Nel mio percorso di vita ho avuto il dono di sentirmi costantemente accompagnato da persone che poi sono state riconosciute come sante o in causa di beatificazione. Un filo ininterrotto che unisce circostanze personali e occasioni collettive. Quando ero bambino e adolescente ebbi la fortuna di incontrare più volte Santa Madre Teresa di Calcutta. Ricordo nitidamente quel primo incontro nel palazzetto dello sport di Porto Sant’Elpidio. Avevo circa tredici anni e rimasi incantato nell’ascoltare una piccola suorina che attirava e coinvolgeva così tanta gente, soprattutto giovani, parlando di Gesù. Non dimenticherò mai, dopo altri incontri avuti con lei, quello più emozionante. Nell’aula magna dell’Università La Sapienza di Roma ero a pochi passi da lei mentre parlava dell’importanza di adorare Gesù. Ancora ricordo il silenzio assoluto di migliaia di studenti che erano come estasiati nel sentirle dire che “il frutto del silenzio è la preghiera, il frutto della preghiera è la fede, il frutto della fede è l’amore, il frutto dell’amore è il servizio, il frutto del servizio è la pace”. Ascoltarla dal vivo, così come poterci parlare di persona, fu un’esperienza indimenticabile.

Poi l’incontro con San Giovanni Paolo II quando a soli diciannove anni fui scelto per fare il turiferario in occasione della sua visita a Fabriano e così vidi per la prima volta quello che mi sembrava un gigante, in tutti i sensi, con un sorriso e uno sguardo soprannaturale. Nei suoi occhi, infatti, sembrava di riuscire a spaziare nell’infinito. Fu il primo di una serie di belle “fortune” potergli parlare, fargli dopo molti anni anche da Diacono nella Santa Messa di Natale a San Pietro e trascorrere insieme del tempo anche con un altro grande e infaticabile apostolo della carità come don Oreste Benzi. Proprio nei lunghi anni trascorsi accanto al fondatore della Comunità Papa Giovanni XXIII ho potuto sperimentale il carisma della carità che diviene fraternità con gli indigenti e gli esclusi dalla società.

Gli stessi fratelli e sorelle dei quali don Luigi Di Liegro si è fatto voce e sostegno alla Caritas diocesana di Roma dove adesso svolgo il mio ministero come vicedirettore. Sentire all’Assemblea della Chiesa di Roma Leone XIV annunciare, a fianco del cardinale vicario Baldo Reina, l’avvio del processo di beatificazione è stata un’emozione indescrivibile. Quasi come un dono inaspettato all’inizio del mio servizio alla Caritas ho ricevuto un quadro che ritrae insieme proprio don Benzi e don Di Liegro, modelli di totale dedizione ai più bisognosi, figure esemplari della “Chiesa in uscita”.

Nella Basilica di San Giovanni in Laterano Papa Leone ha esortato a camminare sulle orme di un sacerdote che “non si è mai voltato dall’altra parte di fronte alle sofferenze degli ultimi” perché “prima delle opere serve lo sguardo sulla realtà”. Il paradigma di solidarietà trasmesso da don Luigi Di Liegro resta prezioso come un faro ad illuminare i nostri passi nella certezza che “non si può amare senza sporcarsi le mani” ma soprattutto che non si può amare senza condividere. “Dimmi chi escludi e ti dirò chi sei- ripeteva don Di Liegro-. ll più grande sacramento è la relazione umana e una città in cui un solo uomo soffre meno è una città migliore”. Ecco il lascito d’amore per un’umanità che sappia ancora donare e pensare al plurale, dando prova di tolleranza, apertura al diverso, autenticità dei propri valori. Sta a tutti e ciascuno portare avanti la fiaccola che simili profili di santità accendono nel cuore.