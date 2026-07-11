La parabola del seminatore invita a riscoprire l’arte dell’ascolto

“Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano”. Ascoltare è oggi la cosa più difficile, siamo sempre di fretta, impegnati a vivere tutto come si dice “in tempo reale”, pieni di rumori, storditi da musica, forse capaci di chiacchiere, che si rivelano spesso inutili o banali: questo avviene perché abbiamo perso la capacità di ascoltare, non solo gli altri, ma anche noi stessi.

Così, aumenta sempre di più il numero di quanti si sentono disorientati: quando si rendono conto che non basta una visione solo orizzontale della realtà, avendo smarrito la strada della verità, che è Cristo Signore, finiscono per credere a tutto e al suo contrario, alle proposte più assurde e senza senso.

Tutti abbiamo bisogno di recuperare la nostra dimensione interiore, imparare a stare bene con noi stessi. Solo nel silenzio avviene quell’interiorità che ci permette il dialogo con Dio, nel silenzio incominciamo a sentire la Sua presenza, amorevole e protettiva: fermarci per capire dove stiamo andando.

Gesù, raccontando la parabola del seminatore, ci avverte che questa incapacità di ascoltare avviene a partire dalla Parola di Dio; solo quando in noi nasce il desiderio che quello che ascoltiamo dal Signore si possa realizzare nella nostra vita, siamo come il seme che viene gettato in un campo buono. Sempre produrrà un frutto.

«Come cristiani siamo testimonianza di questo terreno fertile: la nostra fede, pur nei nostri limiti, mostra che esiste la terra buona, dove il seme della Parola di Dio produce frutti abbondanti di giustizia, di pace e di amore, di nuova umanità, di salvezza. E tutta la storia della Chiesa, con tutti i problemi, dimostra anche che esiste la terra buona, esiste il seme buono, e porta frutto» (Papa Benedetto XVI, Udienza Generale del 24 ottobre 2012).