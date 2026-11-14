La parabola dei talenti: il coraggio di far fruttare i doni ricevuti

La parabola dei talenti ci insegna un messaggio molto concreto e provocatorio: Dio non ci chiede di essere tutti uguali, ma ci chiede di non sprecare ciò che abbiamo ricevuto. Un uomo, prima di partire per un viaggio, affida i suoi beni ai servi: a uno cinque talenti, a un altro due e a un terzo uno, «secondo le capacità di ciascuno». Poi parte.

I primi due servi si mettono subito al lavoro e fanno fruttare quanto hanno ricevuto. Il terzo, invece, è dominato dalla paura: scava una buca e nasconde il talento sottoterra. In questo atteggiamento troviamo il cuore della parabola: ognuno di noi ha ricevuto qualcosa di prezioso: il talento, che nel racconto evangelico, è una grande somma di denaro. Ma possiamo leggerlo anche come simbolo di tutto ciò che Dio mette nelle nostre mani: la vita, il tempo, le capacità, la fede, l’intelligenza, la sensibilità, la possibilità di amare e di servire. Non tutti abbiamo gli stessi doni, le stesse opportunità o le stesse responsabilità. Di fronte a Dio, non conta la quantità di ciò che abbiamo ricevuto, ma la disponibilità con cui lo mettiamo a frutto. Purtroppo, però, continuiamo a vivere guardando continuamente ciò che hanno gli altri. Dobbiamo piuttosto domandarci: che cosa posso fare io con quello che il Signore mi ha affidato?

Il servo, che nella parabola è chiamato malvagio, non perde il talento, non lo sperpera, non lo ruba. Semplicemente lo nasconde. È un’immagine molto attuale. Quante volte anche noi nascondiamo i nostri talenti per paura di sbagliare, di essere giudicati, di non essere all’altezza? Oppure quante volte rinunciamo a fare il bene perché aspettiamo condizioni migliori, favorevoli o qualche certezza in più? La paura ci convince a non rischiare, a non comprometterci, a non metterci in gioco. Il Vangelo, però, ci insegna che una vita vissuta in questa maniera diventa una vita sterile.

Dio non ci chiede di non sbagliare mai, ma di avere il coraggio di vivere, di osare, di amare e di mettere a disposizione degli altri ciò che siamo. Ai primi due servi il padrone rivolge la stessa parola: “Bene, servo buono e fedele, sei stato fedele nel poco, ti darò potere su molto”: stesso riconoscimento, nonostante abbiano ottenuto risultati diversi. Ci dice che Dio non fa classifiche, non misura il nostro valore attraverso il confronto con gli altri. Guarda la fedeltà, l’impegno, la generosità del cuore.

Anche un piccolo gesto di bontà, una parola di consolazione, un servizio svolto con amore, una mano tesa a chi è solo possono diventare talenti che producono frutti straordinari. Possiamo avere tante capacità, tanti progetti e tante possibilità, ma se tutto rimane chiuso nel nostro interesse personale, quei doni perdono la loro bellezza. Il talento diventa fecondo quando esce da noi e raggiunge gli altri.

La fede, per esempio, non è un tesoro da custodire gelosamente, ma una luce da condividere. La speranza non si tiene per sé, ma una forza da trasmettere. L’amore non è fatto per essere conservato, ma per essere donato. E’ proprio questo che il Signore desidera da noi: non persone perfette, ma disponibili a trasformare i doni ricevuti in occasioni di bene.

Non aspettiamo di avere grandi capacità per fare grandi cose. Cominciamo dalle piccole occasioni che la vita ci vengono offerte ogni giorno: il Signore non ci chiederà quanto siamo stati importanti agli occhi del mondo, ma quanto siamo stati capaci di amare: il vero successo non è dire “ho conservato tutto ciò che avevo”, ma ascoltare quelle parole che sono un balsamo per la nostra esistenza: “Bene, servo buono e fedele… prendi parte alla gioia del tuo padrone”. “Il talento che Dio ci dona non è un tesoro da sotterrare per paura di perderlo, ma un seme da piantare con coraggio, perché possa diventare frutto di amore per gli altri”.