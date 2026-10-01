La nuova geografia per l’autonomia dell’Unione europea

C’è una nuova geografia che l’Europa dovrebbe imparare a leggere in fretta. Guarda sempre più a Nord, verso Groenlandia e Canada, e può cambiare la mappa dei commerci e degli approvvigionamenti del continente. È costruire un sistema di relazioni capace di spostare una parte dell’asse delle rotte marittime e delle catene di fornitura verso quadranti geopolitici più sicuri, collegati a Paesi amici.

La Groenlandia assume un valore straordinario. La sua posizione sulle nuove direttrici artiche si accompagna a una disponibilità rilevante di materie prime critiche: nel suo territorio sono presenti 25 delle 34 risorse considerate strategiche dall’Unione europea. Terre rare, grafite e altri minerali sono essenziali per elettronica, batterie, reti, aerospazio, difesa e transizione energetica. Rafforzare i rapporti con Groenlandia e Danimarca significa quindi guardare insieme a rotte, risorse, infrastrutture e sicurezza.

Il Canada può diventare per l’Europa un interlocutore di primo piano per LNG, uranio, combustibili nucleari, minerali critici, tecnologie energetiche e cooperazione industriale. La collaborazione tra Bruxelles e Ottawa indica una possibilità concreta: rendere più solide e diversificate le fonti dalle quali dipende la nostra economia. Per l’Italia, che ha riaperto la prospettiva nucleare, questa evoluzione conta molto. Avere accesso a uranio, energia, tecnologie e materie prime attraverso partner affidabili vuol dire diminuire l’esposizione alle crisi, alle strozzature delle rotte e alle pressioni di fornitori ostili o instabili. Attorno a questi accordi possono svilupparsi collaborazioni nella ricerca, nella difesa, nell’aerospazio, nelle infrastrutture, nella cantieristica, nelle reti digitali e nelle tecnologie avanzate. È un’intera area strategica da integrare.

L’autonomia non consiste nell’allontanarsi dagli alleati, ma nel ridurre le dipendenze pericolose scegliendo interdipendenze affidabili. Canada, Groenlandia, Stati Uniti ed Europa possono consolidare uno spazio atlantico capace di unire sicurezza, industria, energia e innovazione e forza industriale.

È anche una risposta a chi considera l’Ue una costruzione destinata all’irrilevanza. Nessun Paese europeo, da solo, possiede la massa necessaria per negoziare alla pari in un mondo di giganti continentali. L’Europa unita, invece, può orientare investimenti, accordi commerciali e grandi strategie di approvvigionamento. È una svolta che può restituire profondità strategica all’Europa, avvicinando risorse, mercati e alleati e rendendo più sicure le arterie vitali della nostra economia.

Le rotte del futuro possono dunque diventare anche le rotte di una nuova sicurezza europea. Spostare una parte dei nostri commerci e delle nostre forniture verso il grande spazio del Nord Atlantico significa ridurre vulnerabilità e moltiplicare opportunità. E significa rilanciare insieme l’Europa e la sua vocazione atlantica: non una scelta nostalgica, ma una vera strategia concreta per tornare protagonisti.