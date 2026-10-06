La morsa del carovita: un’erosione continua del potere d’acquisto

L’autunno sta portando con sé un’amara conferma: il carovita non allenta la presa. A parità di abitudini di spesa, il conto annuale per un nucleo familiare medio risulta più pesante di oltre mille euro. Non si tratta di una crescita improvvisa, ma di un’erosione continua che toglie ossigeno ai bilanci domestici, mese dopo mese.

Tra i fattori che alimentano la corsa dei prezzi c’è anzitutto il carburante: alla pompa, benzina e gasolio salgono senza tregua, mentre sui mercati le quotazioni energetiche segnano rialzi vistosi. Questi movimenti si trasferiscono rapidamente sui listini al dettaglio, coinvolgendo un numero crescente di prodotti e servizi e spingendo l’inflazione ancora più in alto.

A pesare è soprattutto la natura dei rincari: quando a salire sono le voci di uso quotidiano, l’impatto si fa sentire davvero. Per i beni acquistati con maggiore frequenza, come pane, pasta, latte, carne, frutta e verdura, bevande, ma anche carburanti, pasti fuori casa e quotidiani, l’aumento annuo è passato da poco più del tre a circa il quattro per cento e oltre.

Dietro le statistiche però, ci sono le persone. Chi fa la spesa ogni giorno non ha bisogno di un indice per accorgersi che il carrello costa di più: lo vede alla cassa, lo sente nel portafoglio, lo scopre a fine mese quando i conti non tornano. Gli stipendi, intanto, non hanno recuperato il terreno perduto negli ultimi anni, e il divario tra ciò che si guadagna e ciò che serve per vivere continua ad allargarsi.

Non esistono rimedi miracolosi per risolvere questa situazione, ma qualche accorgimento può alleggerire il peso. Meglio comprare il necessario per un paio di giorni, senza riempire la dispensa di scorte che rischiano di finire nella spazzatura. Utile anche presentarsi al supermercato con una lista già pronta e ignorare il richiamo di sconti e promozioni che spingono a mettere nel carrello ciò che non serviva. E poi c’è la filiera corta: acquistare direttamente dai produttori, quando possibile, accorcia i passaggi intermedi, può far risparmiare qualcosa e dà una mano alle aziende agricole del territorio.

Sia chiaro: consigli del genere non risolvono il problema alla radice. Servono invece interventi strutturali, su salari, pensioni e costi dell’energia. Purtroppo, anche un gesto quotidiano come fare la spesa sta diventando sempre più oneroso per molte famiglie e, tutto ciò, va ad incidere negativamente sulla qualità della vita.