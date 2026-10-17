La moneta a Cesare, il cuore a Dio: una lezione per ogni tempo

La XXIX Domenica del Tempo Ordinario propone una narrazione drammatica: lo scontro tra Gesù e i farisei. La moneta del tributo a Cesare. Matteo ci parla di una serie di tranelli orditi dai capi del popolo. Gesù smaschera l’ipocrisia di chi cerca di rinchiudere la Sua autorità in un contesto meramente politico. I farisei tengono un consiglio clandestino per far cadere Gesù. L’evangelista utilizza formule di adulazione retorica “non guardare in faccia, non avere parzialità burocratiche, non lasciarsi condizionare dal rango sociale”: parole che descrivono paradossalmente la pura verità sullo stile della mitezza di Gesù. Tuttavia il loro cuore è guasto; usano la verità come travestimento per togliere a Gesù ogni difesa prima di sferrare il colpo. I farisei, alleandosi con i loro nemici storici, gli erodiani (collaborazionisti dell’Impero Romano), mandano i loro discepoli a bloccare la strada a Gesù. Lanciano il quesito tagliente, convinti di averlo chiuso in un vicolo cieco: “Dì a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?”. Se risponde Sì, Gesù passa per un traditore del popolo e della Torah, alienandosi le folle; se risponde No, passa per un ribelle e un sovversivo, e gli erodiani possono farlo arrestare immediatamente dalle truppe romane.

Gesù non si lascia ingannare dall’adulazione. Conosce la loro malizia, la perversione dello sguardo, l’intenzione. Li definisce ipocriti, termine mutuato dal teatro greco che indica “gli attori che recitano sotto una maschera”: quindi sono smascherati! Gesù esige una “documento” visivo: la moneta del tributo, ovvero un denaro d’argento romano dove vi è: l’immagine, l’effigie, il ritratto stampato in rilievo (sulla vi era il volto di Tiberio Cesare); l’iscrizione, la dicitura circolare che proclamava l’Imperatore come “figlio del divino Augusto” e “pontefice massimo”.

Gesù sferza i personaggi con una battuta che squarcia il travestimento: “Ipocriti, perché volete mettermi alla prova?”, compie un voltafaccia formidabile: non fa un discorso accademico astratto, ma esige un oggetto: “Mostratemi la moneta del tributo”. Essi gli presentano un denaro d’argento; prende la moneta, la mostra alla folla e interroga i costruttori della trappola: “Di chi è questa immagine e l’iscrizione?”. Essi rispondono pronunciando l’ovvietà: “Di Cesare!”. Ammettendo, così, che usano le strutture, le strade e le monete dell’Impero, stando dentro quel gioco. “Restituite a Cesare quello che é di Cesare, a Dio quello che é di Dio”: é la celebre battuta che non significa semplicemente “dare”, ma “rendere il dovuto”, restituire ciò che appartiene di diritto a qualcuno, saldare un debito di giustizia: la moneta d’argento porta impressa l’immagine di Cesare? Allora restituitela a Cesare, rimandatela nel suo mercato economico. L’essere umano, l’uomo ordinario di creta, porta impressa nel profondo del suo essere un’altra immagine: quella di Dio. Di conseguenza, l’uomo deve restituire interamente se stesso all’abbraccio del Padre, rifiutando di lasciarsi marchiare o strozzare da qualunque idolo inerte o potere della terra.

Così Gesù scioglie il tranello con una sentenza solenne! Udito questo verdetto, i farisei ammutoliscono, restando sconfitti dalla loro stessa trappola. Il racconto si chiude mostrando il loro allontanamento fisico: se ne vanno a mani vuote, scartati e disarmati dalla loro stessa trappola. Questo testo ci ricorda che non possiamo vivere con la mente divisa, servendo l’idolatria e pretendendo poi il ristoro dello Spirito Santo davanti all’altare. Meditando questo brano siamo provocati a verificare a chi appartenga la nostra vita: le tasse, i doveri civili e i calcoli del portafoglio appartengono alla terra; ma l’anima, la libertà sono proprietà del Padre. Consegnare a Dio quel che è di Dio significa pronunciare l’umile “Eccomi” della sottomissione mite, trasformando ogni nostra giornata nel tempio santo della Sua presenza viva.