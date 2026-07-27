Pio XII uscì dalla seconda guerra mondiale con una convinzione: incombeva sull’Europa unita il dovere di “considerare una missione l’affermazione e la difesa dei valori spirituali che in altri tempi costituivano il fondamento e il sostegno della sua esistenza” e che ora avrebbero dovuto “ricercare con uno sforzo operoso per salvare se stessa”. In tal senso con don Luigi Sturzo si può considerare la civiltà cristiana la piattaforma comune dei paesi d’Europa e nel vedere in essa le fondamenta solide per la sua futura federazione. L’idea sturziana di federalismo valorizza la dimensione locale nella prospettiva di una chiara proiezione internazionale. A proposito della realizzazione di un vero federalismo europeo, disse don Sturzo nel 1948 “che le federazioni non si fanno sulla carta, debbono nascere da interessi morali e materiali secondo lo sviluppo storico di ciascuna di esse, lo standardismo non è applicabile al caso. Quel che crea l’Europa non è una geografia vista su carte dai diversi colori, ma una tradizione e una storia una cultura, un sistema economico”. E, ancora, “il mercato comune in una visione economica e coraggiosa, deve correggere gli errori dello statalismo e rendere più efficienti gli scambi della piccola Europa nelle aree del dollaro, della sterlina e del franco svizzero, in modo da aumentare quegli investimenti che saranno reciprocamente utili”. Don Sturzo concepisce l’Europa come area di confine fra l’occidente e l’oriente, oltreché fra l’occidente e il sud del mondo: “La nuova Europa che verrà non potrà sviluppare la propria personalità senza tener conto del mondo spiritualmente e storicamente diverso che è nel sud che bagna le sponde del Mediterraneo, dove ancora oggi, con notevole effetto, si sentono gli echi di Atene e di Roma, di Siracusa e di Cartagine, di Tessalonica, Alessandria, Cesarea, Bisanzio, Gerusalemme.
La missione dell’Europa secondo Pio XII e don Sturzo
Ricevi sempre le ultime notizie
Ricevi comodamente e senza costi tutte le ultime notizie direttamente nella tua casella email.
Stay Connected
Seguici sui nostri social !
Scrivi a In Terris
Per inviare un messaggio al direttore o scrivere un tuo articolo: