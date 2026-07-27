Editoriale

La missione dell’Europa secondo Pio XII e don Sturzo

Di mons. Michele Pennisi
Immagine creata con ChatGtp
Pio XII uscì dalla seconda guerra mondiale con una convinzione: incombeva sull’Europa unita il dovere di “considerare una missione l’affermazione e la difesa dei valori spirituali che in altri tempi costituivano il fondamento e il sostegno della sua esistenza” e che ora avrebbero dovuto “ricercare con uno sforzo operoso per salvare se stessa”. In tal senso con don Luigi Sturzo si può considerare la civiltà cristiana la piattaforma comune dei paesi d’Europa e nel vedere in essa le fondamenta solide per la sua futura federazione. L’idea sturziana di federalismo valorizza la dimensione locale nella prospettiva di una chiara proiezione internazionale. A proposito della realizzazione di un vero federalismo europeo, disse don Sturzo nel 1948 “che le federazioni non si fanno sulla carta, debbono nascere da interessi morali e materiali secondo lo sviluppo storico di ciascuna di esse, lo standardismo non è applicabile al caso. Quel che crea l’Europa non è una geografia vista su carte dai diversi colori, ma una tradizione e una storia una cultura, un sistema economico”. E, ancora, “il mercato comune in una visione economica e coraggiosa, deve correggere gli errori dello statalismo e rendere più efficienti gli scambi della piccola Europa nelle aree del dollaro, della sterlina e del franco svizzero, in modo da aumentare quegli investimenti che saranno reciprocamente utili”. Don Sturzo concepisce l’Europa come area di confine fra l’occidente e l’oriente, oltreché fra l’occidente e il sud del mondo: “La nuova Europa che verrà non potrà sviluppare la propria personalità senza tener conto del mondo spiritualmente e storicamente diverso che è nel sud che bagna le sponde del Mediterraneo, dove ancora oggi, con notevole effetto, si sentono gli echi di Atene e di Roma, di Siracusa e di Cartagine, di Tessalonica, Alessandria, Cesarea, Bisanzio, Gerusalemme.

Gli ignoranti possono sorridere a queste evocazioni”. La Sicilia, che per la sua storia e la sua posizione geografica nel Mediterraneo è un ponte fra l’Europa, il Medio oriente e l’Africa, ha un ruolo fondamentale per la integrazione dei popoli europei. Su tale quadro va inserita l’illuminante idea sturziana di Euroafrica e di allargamento della visione europeista al Mediterraneo. Don Sturzo ricorda che guerre e paci, sviluppo di civiltà e creazione di ricchezze si concentrarono nel Mediterraneo: “noi Sud-europei ne siamo i testimoni, attivi o passivi, partecipi e anche vittime, secondo le grandi e piccole vicende storiche”, sicché avvicinare il Mediterraneo significa comprenderlo, “amarlo, conquistarlo, non al potere, ma alla civiltà”. Don Sturzo comprende che il dialogo tra le due sponde è indispensabile e ci rendiamo conto quanto il suo pensiero sia di una bruciante attualità in questi anni nei quali il Mediterraneo è diventato un grande cimitero. Nel pensiero sturziano è insito il concetto di Euroafrica, ossia una possibile confederazione, o quanto meno, di una più intensa e amichevole collaborazione tra la Comunità europea e i paesi europei bagnati dal Mediterraneo. Un tale incremento di rapporti in senso economico e in senso politico segnerebbe il preludio di una nuova impostazione e di una corretta soluzione dei problemi del Mezzogiorno d’Italia, la cui prosperità sarebbe un gran vantaggio per l’intera Europa.

Per don Luigi Sturzo la federazione europea e l’idea di Euroafrica non possono che essere tappe verso un’intesa pacifica di tutti i popoli. Ci troviamo di fronte ad una teoria cosmopolitica che Sturzo stesso chiama internazionalismo, anche se non è soddisfatto del termine e asserisce di parlarne impropriamente. Base di tale internazionalismo è la creazione di una coscienza internazionale, il cui compito spetta alle élite che sveglieranno le masse e determineranno in esse i necessari cambiamenti di orientamento popolare. Se si vogliono creare le Nazioni Unite e un’Europa federalista, sottolinea Sturzo, ci vuole la fede nell’internazionalismo.

Sturzo asserisce di usare il termine fede e non quello di ideale o di convinzione, perché “non essendo stata mai attuata una vera unione delle nazioni, ed avendo avuto il fallimento della Società delle Nazioni, così occorre fede nell’ideale per convincersi che lo sforzo non sarà vano e che le difficoltà credute insormontabili saranno sormontate”. Dalla sua profonda fede per la politica come costruttrice di pace e benessere e dall’idea di Europa comune nasce la concezione etica internazionale che Sturzo pone a fondamento stesso per la pace. Le organizzazioni internazionali sono infatti solo strumenti: il fine è quello di ricostruire una comunità internazionale di popoli fondata su valori morali, che debbono rivivere nelle coscienze. E qui ritorna il cristianesimo di Sturzo, con l’invito a se e ai cristiani a operare per fondare la pace nelle anime, a portare anche nella vita internazionale il soffio della carità di Cristo, “perciò” egli dice: “occorre cominciare con la preghiera”.

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