La fame che solo Cristo può saziare

Tutti abbiamo fame e sete, come quelli che inseguono Gesù nel Vangelo di questa domenica: sono uomini e donne che hanno scoperto che qualcosa nella loro vita è incompiuto, che manca il senso di quello che fanno. Ma hanno trovato chi può dare questa risposta…e lo cercano. È Gesù. Lo trovano mentre Lui è andato a riposare e riflettere è appena avvenuta la notizia della morte di san Giovanni il Battista e Gesù ne è molto addolorato.

Vedere tante persone però lo commuove e così ne guarisce molti di coloro che lo stavano cercando. Ma i discepoli, come tante volte noi, hanno uno sguardo limitato, incredulo: non sanno come poter provvedere al bisogno di cibo di una folla così numerosa. Scrive Origene nel suo commento che Gesù dice agli apostoli: «Voi pensate che questa grande folla, che ha bisogno di mangiare, se si allontana da me, troverà da mangiare nei villaggi piuttosto che da me, tra masse di uomini abitanti in villaggi e non in città, piuttosto che rimanendo insieme a me. Io invece vi assicuro: non è di quello che state pensando voi che hanno bisogno, non è di andare via che hanno necessità. Ma proprio di colui di cui pensate che non abbiano bisogno, è di me, che secondo voi non sarei capace di dare loro da mangiare, è proprio di me – al di là di quanto possiate immaginare – che hanno bisogno» (Commento a Matteo XI, 1).

Un invito per ciascuno di noi: cercare Cristo…non stancarsi come hanno fatto le folle quel giorno, perché avevano riconosciuto in Gesù l’unico che avrebbe potuto dare una risposta alla loro fame profonda. Cristo di fronte alla nostra insistenza, che tante volte può arrivare alla disperazione, si commuove e provvede alle nostre richieste, perché sa bene che abbiamo bisogno di Lui. Tutti noi allora non stanchiamoci di chiamarlo, di cercarlo: per commuovere il Suo cuore, che è pieno di Amore per noi.