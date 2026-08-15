La donna Cananea, una fede che non si stanca di confidare nel Signore

La donna Cananea del Vangelo di questa domenica ci mostra cosa significa aver fede. Lei, che riconosce la sua piccolezza, non ha dubbi nel chiedere a Gesù, senza stancarsi, di guarire la sua figlioletta: confida nella bontà del Signore e per questo ha fiducia che per la sua insistenza verrà esaudita.

«Quanto al Signore, tarda a rispondere non perché il medico misericordioso disprezzi le preghiere dei miseri – di lui, infatti, è scritto: Il Signore esaudisce il desiderio dei poveri (Sal 9,38), ma per insegnarci che dobbiamo sempre imitare la perseveranza di quella donna che, quanto più si vedeva di sprezzata dal Signore, tanto più ardentemente insisteva nella preghiera» (Beda il Venerabile, Omelia I, 22).

Avessimo anche noi questa fede, sicuramente Gesù ci ascolterebbe, non lascerebbe inascoltate le nostre richieste. Impariamo da questa donna, come lei abbiamo bisogno di riconoscere la nostra piccolezza e inadeguatezza. Solo così avremo quell’umiltà che sempre commuove il cuore del Signore.

Non ci abbandoniamo a Dio perché dubitiamo di Lui, pensiamo che Dio ci limiti, che sappiamo noi come vivere e non permettiamo allo Spirito di Gesù di agire in noi: “Mi dice di non mettere al primo posto la carriera, mi manda a perdonare qualcuno: che stupidaggine! Vivere un fidanzamento cristiano? Ma fammi ridere! No, no! So io come essere felice, io lo so, con la mia testolina!”.

Maria canta nel Magnificat che il Signore ha “Innalzato gli umili”: proprio ieri abbiamo celebrato l’Assunzione in Cielo della Vergine Maria, che è l’umile per eccellenza. Lei viene in nostro aiuto: guidati dalla Madre di Gesù, possiamo vincere la nostra presunzione e imparare a confidare nel Signore, senza dubitare proprio come si è compiuto nella Sua vita. Solo in Cristo c’è quella felicità, quella pienezza di vita, quella gioia e Pace, che stiamo cercando.

Chi si fida del Signore, abbandona la propria vita in Lui, Dio gliela trasforma e non gli fa mancare nulla; dà cento volte tanto e la Vita Eterna; questo ci testimonia la Vergine Maria, ci mostrano i Santi e la donna Cananea del Vangelo di questa domenica.