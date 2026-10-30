La vocazione missionaria è nel Dna del cristianesimo. La cooperazione missionaria tra le Chiese è lo scambio fraterno, spirituale, umano ed economico tra le diverse comunità cattoliche del mondo. Si fonda sull’idea che nessuna Chiesa debba chiudersi in se stessa o sentirsi autosufficiente. Al centro c’è la reciprocità. Non è un flusso a senso unico (dalle Chiese più ricche a quelle più povere). Bensì uno scambio in cui “tutte le chiese particolari, giovani e antiche, sono chiamate a dare e a ricevere” (doni spirituali, esperienze pastorali e operatori). Lo scambio di persone (Fidei Donum) prevede l’invio temporaneo o stabile di sacerdoti, religiosi, religiose e laici da una diocesi a un’altra che si trova in carenza di clero o necessita di supporto pastorale. La cooperazione missionaria include aiuti materiali e sociali. Comprende il sostegno economico a progetti di promozione umana, lotta alla povertà, istruzione e sanità nei territori di missione (spesso finanziati anche tramite fondi come l’8 per mille o le Pontificie Opere Missionarie). La cooperazione missionaria ha una dimensione universale (missio ad gentes). Punta a mantenere vivo in ogni comunità parrocchiale lo sguardo aperto sull’intero pianeta, superando i particolarismi locali. La fondazione Missio è l’organismo istituito dalla Conferenza episcopale italiana (Cei) per coordinare l’animazione, la formazione e la cooperazione missionaria della Chiesa italiana con il resto del mondo. I centri missionari diocesani sono le strutture presenti a livello locale (nelle singole diocesi) che traducono in pratica questo impegno attraverso la formazione degli operatori, l’accoglienza di missionari e il collegamento con le Chiese sorelle d’altri Paesi. L’Ufficio per la cooperazione missionaria tra le Chiese è l’organismo del Vicariato di Roma che coordina, anima e promuove la pastorale missionaria ad gentes e ad extra nella diocesi capitolina.

Il Concilio Vaticano II ha rivoluzionato la concezione della missione della Chiesa cattolica, passando da una visione geografica ed esterna (portare la fede ai “paesi lontani” o “infedeli”) a una natura intrinseca e costitutiva della Chiesa stessa.

Il documento fondamentale dedicato a questo tema è il decreto Ad gentes (approvato il 7 dicembre 1965). Ecco i punti chiave della visione missionaria nel Concilio. La Chiesa per natura è missionaria. Secondo l’ecclesiologia conciliale, la Chiesa nasce dal mistero della Trinità (Padre, Figlio e Spirito Santo). Ed è inviata a tutto il mondo per continuare la missione di Cristo. La missione non è un’attività secondaria o riservata a pochi specialisti (i missionari), ma appartiene a ogni battezzato e al cuore stesso della Chiesa. Centrale è poi l’inculturazione del Vangelo. Il Concilio ha promosso la valorizzazione delle culture non europee e delle tradizioni locali, superando l’identificazione della fede cattolica con la sola cultura occidentale. L’annuncio deve incarnarsi nelle diverse culture (inculturazione). Fondamentali sono il dialogo e il rispetto. Cambia lo sguardo verso le religioni non cristiane e il mondo moderno. La missione non si fa più con un atteggiamento di chiusura o di mera contrapposizione, ma attraverso la testimonianza di vita, il dialogo, la carità e la collaborazione con le organizzazioni umanitarie per lo sviluppo dei popoli. Dai “territori di missione” a tutto il mondo, quindi. L’attività missionaria (ad gentes) non è più intesa solo come un’esportazione verso terre lontane, ma riguarda l’impegno evangelizzatore della Chiesa ovunque, anche nelle società secolarizzate.

“Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno”. Per questo si può accostare

senza esitazione il “Papa buono” Angelo Roncalli al “Papa della misericordia e della tenerezza” Jorge Mario Bergoglio. Attraverso gesti e parole il Magistero pontificio testimonia quotidianamente la necessità e il bisogno della misericordia che riceviamo gratuitamente da Dio e che gratuitamente dobbiamo riversare nella vita del mondo. In una prospettiva autenticamente globale, non più eurocentrica. Tanto più che nell’America del sud sono state accolte e vissute alcune dimensioni del Concilio che in Europa si devono ancora radicare. “Alcuni esempi di ciò sono la scelta preferenziale per i poveri o una lettura incarnata nella storia della Parola di Dio, ma soprattutto il senso di una Chiesa come popolo”, evidenzia il vescovo Ambrogio Spreafico. Secondo l’ex presidente della commissione Cei per la cooperazione missionaria tra le Chiese e l’evangelizzazione dei popoli, il senso di una Chiesa come popolo è uno degli aspetti più rilevanti della realizzazione del Vaticano II in Sud America. E’ questa la vera dimensione della Chiesa messa in luce dalla costituzione dogmatica. La “Lumen Gentium”, infatti, inizia non parlando della gerarchia, ma del mistero della Chiesa e subito del Popolo di Dio. Solo dopo si parla della gerarchia, che non è separata ma è parte del popolo. Questa dimensione della Chiesa evidenzia la comunione, l’unità, l’incontro, l’inclusione, una Chiesa senza barriere e muri, che esce e dialoga con tutti.