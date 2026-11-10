La continuità nel Magistero della riconciliazione

Leone XIV ha definito il suo viaggio in America latina un “ritorno a casa”. Da missionario e vescovo in Perù “el padre Roberto”, come lo chiamano alla diocesi di Chiclayo, riconosce nella sua seconda patria la “fede semplice”, le “profonde devozioni” e i “campi seminati di futuro”. Le espressioni più intense Robert Francis Prevost le riserva ai due milioni e mezzo di fedeli accorsi da qualunque periferia geografica ed esistenziale ad abbracciarlo nel cuore di Buenos Aires. Poi, nella cattedrale metropolitana della Santissima Trinità, Leone rende omaggio alla memoria di Jorge Mario Bergoglio che qui ha svolto per 15 anni un intenso ministero episcopale. Ad unire i due pontificati sono le stelle polari che Leone indica per ogni decisione di cui le autorità civili e religiose devono farsi carico: “Dignità della persona, opzione preferenziale per i poveri e cura del creato”.

Le differenze vanno accolte “con carità”, coltivando la “fraternità”. Tutte le comunità ecclesiali, con le “proprie tradizioni” ed “espressioni pastorali”, partecipano infatti alla missione della Chiesa, con l’obiettivo di far giungere a tutti “la gioia del Vangelo”. Sulle orme del suo predecessore, Leone insegna a custodire la comunione mettendo al centro della sollecitudine i disoccupati, i giovani costretti a emigrare, gli anziani che vivono nell’abbandono e le comunità emarginate. Senza mai dimenticare tutti coloro che, pur avendo soddisfatto i bisogni materiali, avvertono un profondo bisogno di Dio, di senso e di speranza. “Tanti volti ci interpellano e ci chiamano a condividere le gioie e le sofferenze del popolo, rispondendo con la vicinanza e le opere alle situazioni che richiedono aiuto”, avverte Robert Francis Prevost. Un luogo e un periodo racchiudono un ideale passaggio di testimone. I due anni di esilio trascorsi tra i campesinos a Cordoba, prima di diventare vescovo di Buenos Aires, sono stati per Jorge Mario Bergoglio “un deserto”, un “momento oscuro”. Il suo successore è arrivato da Roma anche per ricucire quello strappo visitando la città dove il futuro Francesco si curò le ferite della lotta condotta alla dittatura militare come capo dei gesuiti argentini. A Cordoba Leone XIV ha celebrato messa e ha incontrato i vescovi, i sacerdoti e i religiosi prima di rientrare nella capitale per la veglia di preghiera con i giovani al Monumento de los Espanoles. La visita di Robert Francis Prevost chiude idealmente con una riconciliazione l’epoca più dolorosa per Bergoglio e i suoi connazionali. Gli anni del golpe del generale Jorge Rafael Videla e della dittatura in patria. Nell’esilio di Córdoba mai Bergoglio avrebbe potuto immaginare la nomina a vescovo, la creazione a cardinale e, infine, l’ascesa sul trono di Pietro. Leone ricuce lo strappo e favorisce la riconciliazione nazionale.

In prima fila ci sono gli otto nipoti diretti di Francesco invitati dallo stesso Prevost. Gli hanno donato una rosa bianca “così significativa per il nostro caro zio Francesco”. E hanno detto a Prevost: “Giunga nelle sue mani come un piccolo segno di amore, di fede e di continuità“. In cattedrale sono custoditi i paramenti liturgici di Jorge Mario Bergoglio. A sigillare il collegamento spirituale tra i due pontificati sono infine i lavoratori informali, i “cartoneros” che vivono raccogliendo e vendendo cartoni per le strade. A riannodare i fili della memoria sono i movimenti popolari sempre incoraggiati da Bergoglio. Il profitto non è “l’unico criterio di successo”, avverte Prevost che invita i sindacati di “aggiornare la loro azione volgendosi ai lavoratori precari, informali ed esclusi dal sistema ufficiale”.