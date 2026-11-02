La civiltà dell’algoritmo non è moralmente neutra

Le innovazioni dell’intelligenza artificiale possono diventare un grande aiuto per lo sviluppo umano integrale e per la cura della Casa comune. Ma, proprio per il loro potere, possono agire come un acceleratore del paradigma tecnocratico, sino a puntare a sostituire la macchina alla persona umana, sino a giungere all’ibridazione tra naturale e artificiale, fino a produrre un «nuovo umano» guidato da un’intelligenza organoide. Sarebbe la catastrofe dell’umanità libera e responsabile. Posto che l’umanità possa cadere sotto il dominio della tecnica, qual è la questione nodale? La questione cruciale non è solo se le macchine diventeranno simili a noi, bensì se nella civiltà dell’algoritmo sapremo riconoscere e conservare ciò che è umano.

La tecnica non è, per sé, il nemico. Essa diviene nociva per l’umanità quando se ne fa un uso irresponsabile, quando diventa un fine, mentre essa è e deve rimanere uno strumento a servizio dello sviluppo integrale delle persone, dell’umanità, nonché della custodia del creato. Al centro ci dev’essere la persona. Questa è soggetto, fondamento e fine dell’Intelligenza artificiale. Ma non si può obliare che l’intelligenza artificiale è ormai qualcosa in cui si abita più che qualcosa che si usa. L’enciclica “Magnifica Humanitas” lo registra con lucidità quando afferma che essa è «già ambiente in cui siamo immersi e potere con cui dobbiamo fare i conti». Non si governa un ambiente come uno strumento: un martello lo si prende e lo si posa, mentre un ambiente lo si respira, ci si è dentro anche quando non lo si vuole. Occorre tener conto, dunque, del fatto che l’intelligenza artificiale o, meglio, le intelligenze artificiali di cui disponiamo non sono moralmente neutre.

Ogni artefatto tecnico, quali sono le Intelligenze artificiali, porta con sé scelte e priorità: ciò che misura, ciò che ignora, ciò che ottimizza, il modo in cui classifica persone e situazioni. Conta, allora, ciò che la tecnologia fa all’uomo e, più ancora, ciò che fa dell’uomo: come ne modifica il modo di percepire la realtà, di relazionarsi, persino di credere. L’intelligenza artificiale non è uno strumento fra gli altri: è un ambiente che influenza la stessa coscienza. Proprio per questo vanno sviluppate le stesse potenzialità dell’intelligenza artificiale, le scienze cognitive, la nanotecnologia, la robotica e la biotecnologia, entro un nuovo quadro antropologico, spirituale, etico, culturale, progettuale e politico, con l’ausilio della Dottrina sociale della Chiesa. In caso contrario, si va verso una forma antiumana di umanesimo. Verso un umanesimo ateo. Ossia verso una tecno-religione, a cui è sottesa la pretesa gnostica di autosalvazione. Dio può anche esistere, ma non ce n’è bisogno.

Secondo Leone XIV, per custodire la “magnifica humanitas”, quale è potenziata e salvata dal Verbo che si fa carne, occorre muoversi verso un progetto culturale neoumanista, strutturalmente aperto a Dio, teocentrico. Occorre destarsi dall’ipnosi di un falso idealismo che conduce a realismi degradati, tipici dell’assolutizzazione di una tecnologia taumaturgica, che finisce, afferma papa Leone XIV, per normalizzare la guerra e uccidere le democrazie rappresentative, partecipative e deliberative. Senza Dio, l’uomo non conosce sé stesso, e non sa dove andare, affermava Benedetto XVI nella Caritas in veritate.