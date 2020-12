Investire nelle infrastrutture sociali per permettere alle donne di avere pari opportunità nel lavoro

Con la pandemia per i giovani è più difficile mettersi in gioco, le chiusure delle varie attività, stanno causando molti problemi per trovare un lavoro. Il Recovery fund e i vari fondi europei sono vincolati alla digitalizzazione e alle politiche green. In questi campi la percentuale femminile non raggiunge neanche il 17%.Per poter investire nel mercato del lavoro e far in modo che le ragazze possano accedervi, bisogna alleggerire il peso che le ragazze e le donne anno. Tutto il tema della cura, dell’assistenza agli anziani, condizionano le donne. Questo perché non ci sono servizi che possono garantire gli oneri verso di loro.

Anche nella scelta delle professioni, è chiaro che una donna deve valutare molto bene perché non vede un tipo di lavoro che possa essere a proprio appannaggio. Bisogna considerare quanto il tema della cura e delle famiglia hanno condizionato in questi anno la scelta del loro lavoro.

Premesso che il New Deal e andranno soprattutto agli uomini, il resto destiniamolo a una ristrutturazione dei servizi di assistenza. Facendo così, non solo pensi e dai anche all’altra metà del cielo, ma liberi anche le donne. Pensare alle donne, al futuro, pensare ai giovani, vuol dire investire in infrastrutture sociali.

I dati del post-covid evidenziano come il prezzo più alto lo pagano le donne e i giovani perchè sono quelli che hanno i lavori più precari, a termine, part-time. Ma non perché siano meno capaci degli altri. Io penso, che da questo punto di vista, ripensare alla ricostruzione dell’Italia con queste risorse eccezionali, potrebbe diventare un’opportunità. Però dobbiamo considerare che il debito sarà sulle spalle delle nuove generazioni, per questo bisogna fare delle scelte che li vedano protagonisti e l’unico modo di farlo è investire sui servizi.

Oggi un giovane o una giovane, dopo la formazione, è quasi costretto a cercare la sua strada all’estero. Negli ultimi cinque anni siamo arrivati a un numero di circa 300 mila giovani che vanno all’estero perché non hanno prospettive economiche in Italia. E’ un danno economico molto alto.

Se vuoi commentare l'articolo manda una mail a questo indirizzo: [email protected]

Avviso: le pubblicità che appaiono in pagina sono gestite automaticamente da Google. Pur avendo messo tutti i filtri necessari, potrebbe capitare di trovare qualche banner che desta perplessità. Nel caso, anche se non dipende dalla nostra volontà, ce ne scusiamo con i lettori.