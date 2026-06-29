Inflazione e bollette, il caro vita mette in difficoltà milioni di famiglie

L’aumento dei prezzi dei beni di prima necessità non accenna a rallentare e continua a incidere in maniera significativa sui bilanci delle famiglie. Dopo gli aumenti registrati negli ultimi anni, il costo dei prodotti alimentari essenziali ha raggiunto livelli che rendono sempre più difficile sostenere la spesa quotidiana. A questa situazione si aggiunge il peso della crisi energetica, che continua a riflettersi sui costi di produzione, trasporto e distribuzione, contribuendo a mantenere elevati i prezzi lungo tutta la filiera. I dati parlano chiaro: in pochi anni il prezzo del pane è passato da poco più di tre euro a quasi cinque euro al chilo, mentre la pasta, il latte, l’olio extravergine d’oliva, la frutta, la verdura e numerosi prodotti di largo consumo hanno registrato incrementi rilevanti. Ancora più marcati gli aumenti per alcune tipologie di carne e salumi, che incidono pesantemente sul budget alimentare delle famiglie. La conseguenza è evidente anche nella spesa mensile destinata all’alimentazione. Secondo le elaborazioni disponibili, si è passati da una media di circa 480 euro nel 2021 a oltre 630 euro nel 2026, con un incremento di circa 153 euro al mese, pari al 32%. Un aumento che pesa soprattutto sui nuclei con redditi medio-bassi e sulle persone più vulnerabili.

Anche il capitolo energia continua a rappresentare una voce di forte preoccupazione. Le bollette di luce e gas restano su livelli ben superiori rispetto al periodo precedente alla crisi energetica, mentre i rincari dei carburanti determinano ulteriori costi per famiglie e imprese, alimentando un effetto a catena che si riflette sull’intera economia. Di fronte a questo scenario, il rischio è quello di un progressivo aumento della povertà e delle disuguaglianze sociali. La perdita di potere d’acquisto porta inevitabilmente molte famiglie a ridurre i consumi, spesso rinunciando anche a un’alimentazione varia e di qualità, con possibili ripercussioni sul benessere complessivo.

Per affrontare efficacemente questa situazione sono necessari interventi strutturali. Tra le priorità figurano il rinnovo dei contratti di lavoro, l’adeguamento delle pensioni all’aumento del costo della vita, l’introduzione di un salario minimo legale e un rafforzamento delle misure di contrasto all’evasione fiscale. Allo stesso tempo, è necessario intervenire sugli extraprofitti realizzati in questi anni da alcuni grandi gruppi bancari, assicurativi, petroliferi ed energetici, affinché il peso della crisi sia distribuito in modo più equo e si possano sostenere le fasce più esposte della popolazione.