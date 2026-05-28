Industria, turismo e riforme: l’Italia cerca una nuova direzione

L’assemblea degli industriali tenuta a Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e di numerosi ministri, non si è discostata molto dalle precedenti. Cambiano gli slogan, si aggiornano le parole d’ordine, ma il copione resta identico: richieste di sostegno pubblico, invocazioni alla competitività, appelli alla rapidità delle riforme e accuse più o meno esplicite rivolte all’Europa e al quadro internazionale. Tutto comprensibile, perché le difficoltà esistono davvero, ma insufficiente se non si affronta finalmente il nodo centrale: le responsabilità italiane.

Da anni il nostro Paese tende a scaricare su Bruxelles colpe che appartengono anzitutto alle classi dirigenti nazionali. Si accusa l’Unione Europea di lentezza e di eccessiva burocrazia, dimenticando però che la stessa Europa resta politicamente fragile proprio perché gli Stati membri, Italia compresa, non hanno mai voluto costruire una vera federazione capace di decidere rapidamente su energia, difesa, politica industriale e mercati strategici. In un mondo dominato da grandi potenze economiche e militari, continuare a difendere piccole sovranità nazionali significa spesso conservare soltanto debolezze.

L’Italia resta una grande economia manifatturiera, ma il suo declino industriale nasce soprattutto da errori accumulati nel tempo. Le incertezze sull’energia, la pressione fiscale, l’eccesso di burocrazia, la moltiplicazione dei centri amministrativi, i ritardi dell’istruzione e l’abitudine a utilizzare risorse pubbliche per esigenze elettorali hanno eroso competitività e fiducia. Certo, il quadro internazionale pesa: la guerra in Ucraina ha fatto esplodere i costi energetici, la stretta monetaria europea ha rallentato investimenti e consumi, mentre la crisi tedesca ha colpito il nostro export. Ma non tutto può essere attribuito agli altri.

Anche i numeri raccontano un’Italia divisa. La manifattura continua a perdere terreno, mentre tengono farmaceutica e metallurgia. Crescono energia e servizi, con il turismo sempre più decisivo. Oggi oltre la metà delle presenze alberghiere arriva dall’estero e gli stranieri si fermano più a lungo, spendono di più, sostengono commercio, ristorazione e trasporti. È un segnale importante: il turismo internazionale non è un settore marginale, ma una leva economica strategica, soprattutto mentre l’industria rallenta.

La vera sfida, però, non è vivere di turismo né inseguire assistenzialismi improduttivi. È costruire un sistema moderno capace di collegare manifattura, servizi, innovazione, sostenibilità e formazione. Gli imperi economici che dominano energia, materie prime e rotte commerciali non aspettano i ritardi europei e le esitazioni italiane. Per questo è arrivato il tempo della verità. Servono responsabilità, coraggio politico e una visione finalmente all’altezza della fase storica che stiamo attraversando. Solo così l’Italia difenderà davvero il proprio futuro ora.