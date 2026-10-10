Il Vangelo delle nozze: tutti invitati, ma con l’abito della carità

Fratelli e sorelle carissimi, che Vangelo meraviglioso e allo stesso tempo scomodo è quello di oggi. Gesù racconta di un Re che prepara le nozze per suo Figlio. Tutto è pronto. La sala è addobbata, i tavoli sono apparecchiati, la musica è pronta. E il Re manda i servi a chiamare gli invitati. Ma gli invitati non vogliono venire. Chi va al campo, chi ai suoi affari. Addirittura chi uccide i servi. Vi sembra assurdo? Eppure, fratelli miei, è quello che facciamo anche noi tante volte.

Il Re del Vangelo è Dio Padre. Il Figlio che si sposa è Gesù. E le nozze sono l’alleanza d’amore tra Dio e noi, che si compie ogni domenica qui sull’Altare, nell’Eucaristia. La cosa che mi commuove è questa: il Re non si arrende. Gli invitati dicono di no? E Lui manda altri servi. E poi dice una frase che è la rivoluzione del Vangelo: “Andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle nozze” (Mt 22,9). Tutti. Non i bravi, non i perfetti, non quelli con la fedina pulita. Tutti! Papa Francesco ce lo ripeteva sempre: la Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c’è posto per tutti. Come ci ricorda Lumen Gentium 9, la Chiesa è il popolo radunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questa parola oggi è per te, che magari ti senti lontano. Che pensi: “Don, io non sono degno, la mia vita è un buio”. Il Vangelo oggi ti dice: il Re ti sta cercando proprio al crocicchio della tua vita, proprio lì dove ti sei perso. Perché oltre il buio, c’è la luce!

E qui arriva la parte più difficile. Il Re entra e vede un uomo senza abito nuziale. E lo fa cacciare fuori. Ma come? Prima hai detto tutti, e ora lo cacci? Sembra contraddittorio. Sant’Agostino ci aiuta a capire. Diceva: “Qual è l’abito nuziale? La carità. L’amore.” (Discorso 90). Non basta entrare in Chiesa. Non basta dire “io sono credente”. L’abito nuziale è il cuore cambiato. È la fede che diventa opere. È il perdono dato. È la lingua che smette di mormorare. Come ci ricorda San Giacomo: “La fede senza le opere è morta” (Gc 2,26). Puoi venire a Messa tutte le domeniche, ma se a casa non perdoni tua moglie, tuo marito, tuo figlio… sei entrato senza abito. Puoi pregare la Madonna delle Lacrime qui a Siracusa, che ha pianto per le nostre conversioni, ma se poi il tuo cuore rimane duro, senza carità… quell’abito non ce l’hai. La Madonna a Siracusa nel 1953 non ha pianto per emozione. Ha pianto perché vedeva i suoi figli entrare alla festa senza volersi cambiare d’abito. Senza voler amare davvero.

L’ultima frase del Vangelo ci fa tremare: “Molti sono i chiamati, ma pochi gli eletti” (Mt 22,14). Non vuol dire che Dio scarta. Vuol dire che noi possiamo scartare Dio. Dio ti chiama tutti i giorni. Ti chiama attraverso tua moglie, tuo marito, un figlio, una malattia, una gioia, una parola di questo povero prete. Ma sei tu che devi dire sì, e dire sì fino in fondo, mettendoti l’abito. E qual è questo abito oggi per noi? Io l’ho scritto nel mio libro “Oltre il buio la luce“: l’abito è lasciarsi amare. È dire: Signore, io non ce la faccio da solo, vestimi Tu. Fratelli miei, concludo. Oggi il Signore ci ha apparecchiato la tavola. L’Eucaristia è pronta. La festa sta per cominciare. Non restiamo fuori per i nostri affari. Non entriamo senza amore. Entriamo tutti, ma entriamo vestiti di carità. Vestiti di perdono. Vestiti di speranza. Chiediamolo alla Mamma nostra, la Madonna delle Lacrime. Lei che è la prima invitata alle Nozze, Lei che ha l’abito più bello, più bianco, ci aiuti a mettere anche noi l’abito giusto per incontrare suo Figlio. Così sia.