Il Vangelo delle dieci vergini: alimentare la fede nell’attesa dello sposo

Anche questa domenica, che ci avvicina alla conclusione dell’anno liturgico, ci parla della vigilanza, che possiamo definire come la capacità che ha il cristiano di vivere con Sapienza.

Vivere con “Sapienza” è un dono che viene dall’alto, per questo lo dobbiamo chiedere al Signore, perché la lunghezza dell’attesa, che rappresenta la vita terrena, porta con sé, anche per i cristiani, la tentazione di vivere in modo superficiale. Così come il re Salomone che, per avere richiesta la sapienza come dono più importante, riceverà dal Signore anche tutto quello che avrebbe desiderato, ma che non aveva ritenuto così importante chiedere a Dio.

Scriveva Origene, commentando il Vangelo delle dieci vergini: «Occorre che tutti ascoltino il suggerimento di andare incontro al Verbo sposo e alla chiesa immacolata. Tutti certo l’hanno udito e sono risorti. Ma non tutte (le vergini) diedero un ornamento adatto alle loro lampade, bensì soltanto quelle che avevano dato ascolto alla sapienza di cui erano adorne» (Origene, Commento a Matteo, Series 1/63).

Le nozze di cui parla Gesù nel racconto del Vangelo, sono quelle del Verbo con la Chiesa, che si realizzeranno alla parusia e alla risurrezione, a cui tutti siamo invitati: ma, come le dieci vergini, non tutti possiamo essere così accorti e aver riempito le nostre lampade con l’olio, perché rimangano accese. È il cero che abbiamo ricevuto il giorno del nostro Battesimo, che possiamo aver fatto spegnere, allontanandoci dai disegni del Signore.

Le lampade rappresentano infatti la luce delle anime risplendenti, scrive anche sant’Ilario, che brillano per il sacramento del battesimo: «Le vergini sagge sono le anime che, cogliendo il momento favorevole, durante il quale si trovano nei corpi per compiere opere buone, si sono preparate per andare per prime incontro alla venuta del Signore» (Sant’Ilario di Poitiers, Commento a Matteo 27, 5).

L’olio sono le nostre opere che possiamo compiere per tenere accesa questa lampada; i venditori sono coloro che attendono da noi quelle opere di vita eterna, la testimonianza che Cristo è vivo e Risorto.