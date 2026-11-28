Viviamo in un tempo che spesso ci impedisce di pensare, sempre di fretta, passando da un impegno all’altro, da una notizia all’altra, correre, correre… una frenesia che ci impedisce di pensare, di fermarsi a chiedersi: ma come sto vivendo la mia vita?

Il rischio è di farci questa domanda troppo tardi, quando non è più possibile stare con quella persona a cui volevi bene, di dimostrare di amare un genitore, di avere un figlio, oppure semplicemente per godersi la bellezza di una giornata di sole o di una passeggiata con un amico.

Questa domenica con l’inizio del nuovo anno liturgico possiamo ricevere un aiuto per comprendere quanto sia prezioso il nostro tempo; questo è infatti lo spirito del tempo d’Avvento.

È la chiamata alla conversione del Vangelo di Marco, che ci invita a vivere con sapienza la nostra vita: «E’ come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi…»: tutti abbiamo un tempo, nella liturgia della nostra vita, in cui siamo a considerare come stiamo usando le Grazie che Lui ci ha lasciato, in attesa del Suo ritorno.

Dice S. Bernardo di Chiaravalle, lo leggeremo nell’Ufficio delle Letture che facciamo il mercoledì della prima settimana di Avvento, che nella prima delle due venute, Cristo si è manifestato nella carne, come figlio di Maria, nato a Betlemme in una stalla, mentre alla fine dei tempi, tornerà nella Gloria, per il Giudizio finale.

Ma, continua S. Bernardo, tra queste due venute, la prima e la seconda, si colloca una venuta intermedia, che è quella di oggi, nella vita di ciascuno di noi; Cristo sempre viene a noi e alla sua Chiesa attraverso la predicazione e i sacramenti. Ma, come nella prima venuta in cui fu rifiutato, oggi chi lo accoglierà?

Questo è il senso e la ricchezza dell’Avvento: c’è un oggi in cui noi possiamo rientrare nella bellezza dei disegni di Dio, perché Dio ha fatto un’elezione su di noi, attraverso il Battesimo, prima ancora che noi rispondessimo bene o male: ci ha promesso una vita felice, un cammino che ci fa pregustare la Gioia del Cielo, oggi, anche nelle nostre difficoltà, perché Gesù ci accompagna e ci consola.