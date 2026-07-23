Il valore del lavoro come priorità per la crescita del Paese

Il principio cardine della dottrina sociale della Chiesa afferma che il lavoro non è una merce, ma la via attraverso cui la persona realizza la propria dignità e contribuisce al bene comune. È da questo criterio che dovrebbe partire ogni agenda politica. Invece il dibattito pubblico si lascia trascinare da episodi estremi, trasformati in spettacolo permanente, mentre resta sullo sfondo la questione che incide davvero sulla vita di milioni di famiglie: il progressivo impoverimento del lavoro italiano.

Quando l’attenzione si concentra sui casi limite del giorno, il confronto smette di misurarsi con gli interessi generali. La politica rincorre il clamore, alimenta contrapposizioni e rinuncia alla propria funzione più alta: indicare una direzione di sviluppo, rafforzare la coesione sociale, creare le condizioni perché imprese e lavoratori possano crescere insieme.

Il rapporto dell’Ufficio parlamentare di bilancio avrebbe dovuto occupare il centro della discussione nazionale. Invece è scivolato quasi nel silenzio. Eppure fotografa una realtà allarmante: dal 1990 al 2026 le retribuzioni lorde italiane sono diminuite in media del 6 per cento, mentre nelle maggiori economie industriali sono aumentate fra il 15 e il 30 per cento. Non è un semplice dato statistico, ma la prova di un declino che dura da oltre tre decenni e che continua a essere affrontato con interventi frammentari.

I salari non crescono per decreto e non diminuiscono per fatalità. Riflettono la capacità competitiva del sistema produttivo. Negli anni abbiamo assistito a una crescente frammentazione delle imprese, alla perdita di peso dell’industria e all’espansione di un terziario spesso povero di specializzazione e segnato dalla stagionalità. In questo contesto rallentano produttività, investimenti e innovazione; di conseguenza ristagnano anche le retribuzioni.

L’esperienza dimostra però che un’altra strada è possibile. Le aziende che investono in ricerca, tecnologia, organizzazione e presenza internazionale garantiscono salari migliori e maggiore stabilità occupazionale. Possono fare ancora di più se vengono sostenute da una politica industriale coerente e da un rapporto più stretto fra produttività, merito, partecipazione e formazione continua.

Per questo servono meno slogan e più responsabilità. Occorre favorire la crescita dimensionale delle imprese, rafforzare le filiere produttive, valorizzare il capitale umano e utilizzare con maggiore efficacia gli strumenti della contrattazione. Le parti sociali possono contribuire attraverso accordi aziendali legati ai risultati, un impiego più incisivo dei fondi dello 0,30, una programmazione condivisa dei fabbisogni professionali e anche una riflessione su un fondo contrattuale unico del TFR destinato allo sviluppo ed alla migliore redditività dei risparmi dei lavoratori. Continuare a inseguire i casi che fanno rumore significa ignorare quelli che, ogni giorno, impoveriscono il Paese. La vera emergenza nazionale non è il conflitto alimentato dalle polemiche, ma la perdita di valore del lavoro. Restituire centralità ai salari significa restituire fiducia ai giovani, sostenere le famiglie, rilanciare consumi, investimenti e futuro.