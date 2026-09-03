Il tema numero uno: la dipendenza energetica

L’inflazione rialza la testa e l’energia torna a presentare il conto. Cambiano le guerre, i governi, i bonus. Non cambia la debolezza italiana: dipendiamo troppo da ciò che accade fuori dai nostri confini e interveniamo solo con palliativi quando la crisi arriva nelle bollette e nei supermercati.

Negli ultimi anni sono rincarati alimentari, trasporti, elettricità e gas. Pandemia, guerra in Ucraina, tensioni mediorientali e speculazioni hanno aggravato i rincari.

Questa storia l’abbiamo già vista. Nel 1973 l’embargo petrolifero sconvolse l’Occidente; nel 1979 arrivò la rivoluzione iraniana, poi la guerra Iran-Iraq. Nel 1990 l’invasione del Kuwait, nel 2008 il petrolio oltre 140 dollari al barile. Poi Libia, pandemia, Ucraina, crisi del gas europeo e nuove tensioni in Medio Oriente. Cinquant’anni di avvertimenti. Possibile che la risposta italiana debba essere ancora e solo un bonus oggi?

L’Italia possiede una grande tradizione idroelettrica, fondata anche sugli invasi di Resia, Cancano-San Giacomo, Santa Giustina, Campotosto, Corbara, Occhito e Monte Cotugno e tanti altri ancora. Il boom economico e l’industrializzazione hanno poi moltiplicato la domanda.

Da allora accumuliamo contraddizioni. Vogliamo energia abbondante, ma ostacoliamo gli impianti. Vogliamo indipendenza, ma importiamo combustibili. Vogliamo le rinnovabili, ma rallentiamo fotovoltaico ed eolico con autorizzazioni interminabili. Abbiamo rinunciato al nucleare, trattandolo ancora come un tabù anziché come una questione strategica.

Intanto il mondo cambia ancora. L’intelligenza artificiale non vive d’aria: vive di elettricità. I data center consumeranno sempre più, insieme a trasporti elettrici, climatizzazione, industria e infrastrutture digitali. Da dove arriverà tutta questa energia? È di questo che tutta la politica dovrebbe discutere, e non del prossimo bonus bollette bipartisan.

Serve un piano ventennale condiviso: fotovoltaico ed eolico dove sono produttivi; idroelettrico; accumuli e nuove reti; interconnessioni europee; valorizzazione responsabile delle risorse nazionali; geotermia, ricerca e ritorno del nucleare nella strategia energetica, comprese le nuove tecnologie.

Non esiste la fonte miracolosa. Esiste un mix energetico intelligente. Aiutare chi non riesce a pagare la bolletta è doveroso; pensare che distribuire denaro pubblico dopo ogni crisi equivalga a una politica energetica è irresponsabile.

La prossima crisi arriverà. Non sappiamo dove nascerà. La politica seria non deve indovinare la prossima guerra: deve costruire un Paese capace di sopportarne le conseguenze. Serve un patto nazionale sull’energia, sottratto alla propaganda: vent’anni, obiettivi misurabili, investimenti, tempi e responsabilità. I bonus alleviano un’emergenza. L’energia decide se un Paese può produrre, competere, creare salari migliori e restare libero nelle proprie scelte. Continuare a confondere le due cose significa preparare oggi la bolletta che gli italiani pagheranno domani.