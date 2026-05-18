Il senso autentico della pace

La via verso la pace non può essere trovata solo in trattati o leggi; deve essere radicata nella riconciliazione, in una guarigione interiore, relazionale ed ecologica che ristabilisca l’armonia nell’intero tessuto della vita. La Chiesa cattolica ha sempre visto la pace come qualcosa di più del silenzio delle armi o dell’assenza di conflitti. La pace (shalom) è uno stato di armonia, dove regna la giustizia, le relazioni si ricompongono e la creazione prospera in equilibrio. L’autentico significato universale ed ecumenico della parola pace è stato indicato da Leone XIV fin dal suo primo discorso: “È la pace di Cristo risorto. Una pace disarmante e disarmante, umile e perseverante. Una pace che viene da Dio, il Dio che ci ama tutti, incondizionatamente”.

Robert Francis Prevost promuove un’ecologia integrale che lega indissolubilmente la cura del creato alla giustizia sociale e alla pace. Esorta a una “conversione ecologica” che passi da discorsi teorici a scelte operative. In quest’ottica, lavorare per la pace significa prendersi cura del creato, promuovere la dignità umana e favorire il dialogo tra religioni e popoli. La Chiesa chiama ciascuno di noi a essere artefici di pace; a ricostruire la fiducia dove c’è sospetto, a seminare speranza dove c’è disperazione e a ristabilire l’equilibrio dove c’è distruzione. Papa Leone XIV invita a coniugare l’ecologia integrale con la pace e invita i cristiani ad essere «portatori di amicizia e di pace», attraverso la solidarietà, la condivisione della fede e della vita, la promozione di una cultura di pace, aiutando a superare divisioni e ostilità e a costruire comunione tra individui, popoli e religioni.

Egli e afferma che la vera conversione ecologica nasce dal cuore, trasformando lo stile di vita personale e comunitario. Non si tratta solo di ecologia ambientale, ma di una trasformazione spirituale e di vita. Il Magistero pontificio auspica che i nostri cuori, le nostre comunità e il nostro pianeta si rinnovino in quella pace che il mondo non riesce a dare; la pace che scaturisce dalla comunione, dalla gratitudine e dall’amore. Nel mondo di oggi, le grida di invocazione della pace risuonano ovunque ci sono guerre, violenze, conflitti. Questo è evidente tra nazioni che si contendono i confini, religioni divise dalla paura e dall’incomprensione e comunità lacerate dalla disuguaglianza. Guerre e conflitti continuano a scoppiare – in Medio Oriente, nell’Europa Orientale, nel cuore dell’Asia – spesso giustificati da differenze di fede, razza o ideologia.

I conflitti armati con violazione del diritto internazionale e dei diritti dei popoli, producono la devastazione umana ed ecologica. La politica ha spesso considerato la “questione ambientale” come un capitolo a sé, distinto dai temi della giustizia, dell’economia e della pace. Una vera pace richiede la cura del creato e la giustizia verso i poveri, poiché lo sfruttamento delle risorse e l’indifferenza generano conflitti, guerre e migrazioni forzate. Nella enciclica Fratelli tutti Papa Francesco ha ampliato la prospettiva: la fraternità e l’amicizia sociale sono l’architettura di una pace duratura. Un’ecologia integrale non è solo un programma politico o ambientale: è un patto di fraternità ecologica. L’ecologia integrale proposta da Francesco nella Laudato Si’ supera questa frammentazione: ci ricorda che il modo in cui viviamo la nostra relazione con la terra è lo stesso modo in cui viviamo le relazioni sociali e internazionali. Tutto è connesso: la crisi ambientale, sociale e la pace sono inseparabili.