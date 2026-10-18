A Chiclayo il Museo del Papa è situato accanto alla cattedrale dove ci sono foto della città natale di padre Roberto: Chicago. In un’intervista con “L’Osservatore Romano”, il giornalista Harry Gordillo, nato a Monsefú, rammenta il carattere dell’allora vescovo di Chiclayo: “Un giorno, nel bel mezzo dell’omelia, ha richiamato l’attenzione di due autorità che erano in conflitto, invitandole a unirsi per lavorare insieme per la città, che era trascurata, disordinata, piena di spazzatura, con le strade distrutte, oltre a essere piuttosto pericolosa”. Torna commosso anche al giorno in cui il vescovo di Chiclayo si è messo a capo di un gruppo che ha percorso il parco di Monsefú insieme a una banda musicale per invitare la popolazione a partecipare alla festività religiosa di Jesús Nazareno Cautivo. Una “timeline” nel Museo del Papa arriva fino alla sua elezione a Papa. Si può anche seguire la “Ruta del Papa”, istituita dal governo regionale per conoscere i luoghi più legati a Leone XIV. La Ruta include: la chiesa di San Pedro, dove c’è il Jesús Nazareno Cautivo, il patrono di Monsefú, molto venerato per i tanti miracoli a lui attribuiti, come aver placato il mare e favorito il lavoro dei pescatori. La festa principale coincideva con il compleanno dell’allora vescovo di Chiclayo, che non è mai mancato alla significativa celebrazione con il Cautivo de Monsefú. E anche il Santuario Virgen de la Paz, costruito per venerare la Vergine Maria e per soddisfare le esigenze spirituali dei visitatori attraverso la Confessione e l’Eucaristia.

La povertà, l’insicurezza, l’inquinamento ambientale e il tasso di criminalità cresciuto ad oltre il 70% negli ultimi cinque anni. Un ventennio di missione per colui che l’8 maggio 2025 è diventato Leone XIV ha compiuto tra Chulucanas, Trujillo e, come amministratore apostolico, a Callao e poi come vescovo a Chiclayo. “È un segno profondo quello che ha lasciato il missionario agostiniano nel Perù- racconta Salvatore Cernuzio-. Una terra di musica, gioia, accoglienza, bellezze naturali con Machu Picchu, la Sierra, la Selva e altri siti assaltati dall’overtourism, ma al contempo luogo di povertà endemica e desolazione”. In questo scenario caratterizzato da profondi divari e contraddizioni, e al tempo stesso da tanta umanità, tanta gioia di vivere, condivisione e capacità di dedicarsi agli altri, l’agostiniano Prevost per quasi ventidue anni si è formato come missionario. E ha formato i professi, ha vissuto, ha parlato, ha insegnato, scherzato, cantato. Ha celebrato Messe e organizzato ritiri con gruppi di “trabajadoras sexuales”, donne vittime di tratta o costrette alla prostituzione. Per ascoltare i loro problemi e per aiutarle a uscire dal giro e aprirsi attività e negozi. Prosegue Cernuzio: “Ha celebrato in saloni privi di pavimentazione, festeggiato cresime e comunioni o pranzato a casa di coppie di anziani e famiglie monoreddito. Ha avviato mense per i poveri in casa di altri poveri o in parrocchie e canoniche, è andato per quartieri a richiamare la gente col megafono per invitarli a partecipare all’Eucarestia domenicale. Sempre serio, sempre sereno, sempre con quel sorriso quasi accennato, sempre in ascolto, di chiunque e di qualsiasi cosa”.

Un parroco, ricostruiscono i media vaticani, dedito alla preghiera e allo studio del Diritto canonico, come testimonia il libro sul comodino della sua stanza a Trujillo, lasciata intatta dai confratelli. Ma al contempo un pastore pronto a intervenire nel pieno della pandemia nel distretto miserabile di Pachacutéc, alla periferia di Callao, e inviare in parrocchia 4 mila polli e maiali per sfamare la gente senza cibo né lavoro. Pronto a preparare la pizza con gli altri agostiniani e soffiare le candeline su una torta di compleanno intonando la Marinera. “Un pastore sempre pronto ad andare, guidando da solo la macchina, quartiere per quartiere per inaugurare statue della Madonna e incontrare e pranzare coi giovani che lo invitavano all’ultimo minuto. Pronto a gettarsi col giubbotto anti-pioggia e le botas nelle strade devastate dalle alluvioni e aiutare le famiglie a cui l’acqua di un metro e novanta aveva portato via tutto. ‘El padre’. Sono pochissimi coloro che tra religiosi, sacerdoti, fedeli, famiglie, giovani, poveri riescono a chiamarlo Leone XIV. Per tutti è ancora ‘el padre’, ‘el padre Roberto’. L’incontro di papa Leone XIV con i giovani peruviani, previsto il 12 novembre durante la visita del Pontefice in Perù, si svolgerà allo Stadio nazionale di Lima. Lo ha confermato l’arcivescovo della capitale, il cardinale Carlos Castillo. L’appuntamento era inizialmente previsto allo stadio Monumental di Ate, ma la struttura è stata esclusa per motivi tecnici e logistici. Castillo ha spiegato che l’incontro allo Stadio nazionale consentirà di organizzare più agevolmente le attività pastorali, con coreografie, musica, testimonianze e domande rivolte al Papa. La giornata prevede anche un dialogo del Pontefice nella Plaza de Armas di Lima e un pranzo prima dell’incontro con i giovani. Secondo l’esperto di questioni ecclesiastiche Kurth Mendoza lo Stadio nazionale offre condizioni più favorevoli per la sicurezza e gli spostamenti dei partecipanti.