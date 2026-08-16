Papa Prevost si è laureato in Matematica alla Villanova University in Pennsylvania. Prima di intraprendere appieno la carriera ecclesiastica e il sacerdozio, ha anche insegnato matematica e fisica. Ha più volte rievocato il suo passato da docente, sottolineando l’importanza di unire il rigore logico della disciplina a una visione umana e creativa, specie nell’era dell’intelligenza artificiale e degli algoritmi. Al rapporto tra fede e scienza è dedicata l’enciclica “Magnifica humanitas” che sin dall’inizio ha ricevuto apprezzamenti e presentazioni positive. Il vescovo Mario Toso, tra i massimi esperti della Dottrina sociale della Chiesa ed editorialista di In Terris, evidenzia come essa anticipi i tempi con riferimento all’era digitale, sebbene questa non sia nata solo ieri. Leone XIV precisa che su di essa esiste una bibliografia ormai vastissima, anche in ambito ecclesiale. A riguardo dell’Ia il Papa laureato in matematica fa due importanti considerazioni. La prima è che qualsiasi affermazione sull’IA rischia di diventare obsoleta in breve tempo, data l’impressionante velocità di sviluppo di questi sistemi. La seconda è che tutti noi, compresi coloro che li progettano, conosciamo poco del loro effettivo funzionamento. Le moderne intelligenze artificiali sono infatti più “coltivate” che “costruite”. Gli sviluppatori non ne progettano direttamente ogni dettaglio, bensì creano un’architettura sulla quale l’Ia “cresce”.

Aspetti scientifici fondamentali (come le rappresentazioni interne e i processi computazionali di questi sistemi) rimangono al momento sconosciuti. Si manifesta pertanto l’urgenza di un duplice impegno. Da un lato, un approfondimento della ricerca scientifica, dall’altro, un esercizio di discernimento morale e spirituale. Il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale ha reso noto il tema del Messaggio di Leone XIV per la sessantesima Giornata Mondiale della Pace, che si celebrerà il 1° gennaio 2027. “Disarmare la tecnica, servire la pace. La politica come responsabilità preventiva”. Numerosi i riferimenti ai temi dell’enciclica “Magnifica humanitas”. Da tempo la Chiesa si impegna a favore del disarmo nucleare, quale “servizio alla pace e alla dignità della famiglia umana”. In senso analogo, “l’Intelligenza Artificiale richiede oggi di essere disarmata”. Perché “come l’energia nucleare, deve essere al servizio di tutti e del bene comune”. E “le decisioni sulla tecnologia non devono mai essere separate dalla coscienza e dalla responsabilità”. La pace, non solo l’assenza di guerra, è la giustizia all’opera. Ma quando la tecnologia indebolisce il nostro senso critico, è la pace stessa a essere a rischio. “Disarmare, tuttavia, non basta. Dobbiamo costruire”, insegna Leone XIV. La persona umana è soggetto, fondamento e fine dell’Ia. Proprio il discernimento proprio della Dottrina sociale della Chiesa, secondo il vescovo Mario Toso, aiuta a custodire il primato della persona. È sempre l’intelligenza umana, con la sua coscienza e la sua libertà, che deve guidare le innovazioni tecniche e a stabilirne l’uso e i limiti. Potremmo dire con un’espressione sintetica, propria dell’antropologia della Dottrina sociale della Chiesa, che soggetto, fondamento e fine dell’Ia non è sé stessa ma la persona umana, l’umanità, tutta l’umanità, tutti i popoli della terra. Occorre evitare l’equivoco di equiparare l'”intelligenza” artificiale a quella umana.

I sistemi dell’Ia imitano alcune funzioni dell’intelligenza umana. Nel farlo, spesso la superano per velocità e ampiezza di calcolo. Offrendo benefici concreti in numerosi campi. E tuttavia, questa potenza resta legata esclusivamente al trattamento dei dati: le cosiddette intelligenze artificiali non vivono una esperienza, non possiedono un corpo, non attraversano la gioia e il dolore, non maturano nella relazione, non conoscono dall’interno ciò che significa amore, lavoro, amicizia, responsabilità. Non hanno neppure una coscienza morale: non giudicano il bene e il male, non colgono il senso ultimo delle situazioni, non assumono su di sé il peso delle conseguenze. Possono imitare linguaggi, comportamenti, valutazioni, possono simulare empatia o comprensione, ma non capiscono ciò che producono, perché non abitano l’orizzonte affettivo, relazionale e spirituale in cui l’umano diventa sapiente. Anche quando tali strumenti vengono presentati come capaci di “apprendere”, il loro modo di farlo è diverso da quello della persona umana. Non è l’esperienza di chi si lascia plasmare dalla vita e cresce nel tempo attraverso scelte, errori, perdono, fedeltà. Piuttosto è un adattamento statistico a partire da dati e riscontri, che può essere molto efficace, ma non implica una crescita interiore. Nella visione di Leone XIV, quindi, l’Intelligena artificiale può essere un aiuto prezioso e, allo stesso tempo, richieda un approccio sobrio e vigile, nell’uso personale e sociale. Nelle nostre società, sottolinea Leone XIV, si constata che essa è ormai presente nei processi decisionali in tutti gli ambiti e a diversi livelli nella comunicazione, nella gestione, nel controllo. Essa forma un “ambiente”, nel quale viviamo e siamo immersi, con inevitabili condizionamenti, positivi o negativi.