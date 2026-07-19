Leone XIV ha impostato sulla pace la propria missione di successore di San Pietro. “Oggi, la giustizia e la dignità umana sono più che mai esposte agli squilibri di potere tra i più forti- avverte Robert Francis Prevost-. Come abitare un tempo di destabilizzazione e di conflitti liberandosi dal male?”. Risponde il pontefice figlio spirituale di Sant’Agostino: “Occorre motivare e sostenere ogni iniziativa spirituale, culturale e politica che tenga viva la speranza”. Contrastando “il diffondersi di atteggiamenti fatalistici, come se le dinamiche in atto fossero prodotte da anonime forze impersonali e da strutture indipendenti dalla volontà umana”. Se infatti “il modo migliore per dominare e avanzare senza limiti è seminare la mancanza di speranza e suscitare la sfiducia costante, benché mascherata con la difesa di alcuni valori”, a una simile strategia Leone oppone la sua “ricetta”. E cioè “la sviluppo di società civili consapevoli, di forme di associazionismo responsabile, di esperienze di partecipazione non violenta, di pratiche di giustizia riparativa su piccola e su larga scala”.

“Ogni persona è chiamata ad essere artigiana di pace”, ha detto il direttore del centro di formazione Borgo Laudato sì, il cardinale Fabio Baggio al Summit dei Premi Nobel su intelligenza artificiale e sicurezza che si è svolto a Castel Gandolfo. Il porporato scalabriniano ha ricordato che “in questo momento della storia segnato dall’aumento delle crisi internazionali“. E “il rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale”, che offre “grandi opportunità nella medicina, nell’educazione, nell’economia”, occorre “una riflessione etica” sull’utilizzo delle nuove tecnologie. Affinché sia sempre centrale la dignità dell’uomo, come ribadito nell’enciclica di Leone XIV Magnifica Humanitas. “Nessun processo tecnologico può mettere a rischio la centralità della dignità umana. Con l’Ai viviamo non solo una rivoluzione della tecnologia ma una vera e propria sfida antropologica”, concorda il cardinale Silvano Maria Tomasi, presidente della Domus Communis Foundation. In un tempo in cui l’intelligenza artificiale può influenzare “decisioni sulla vita, sulla guerra e sulla pace”, questa trasformazione “ci obbliga a riflettere su che cosa la tecnologia può fare”. Tenendo conto sempre del principio che “non si può rinunciare alla centralità dell’uomo”. Leone XIV ha dato alla Chiesa e a tutta la comunità umana “uno straordinario contributo con la sua enciclica Magnifica Humanitas”, aggiunge il cardinale Tomasi.

Quando si tratta la pace come un ideale lontano, si finisce, secondo Robert Francis Prevost, per non considerare scandaloso che la si possa negare e che persino si faccia la guerra per raggiungere la pace. “Sembrano mancare le idee giuste, le frasi soppesate – sostiene Leone XIV-. Sembra mancare la capacità di dire che la pace è vicina. Se la pace non è una realtà sperimentata e da custodire e da coltivare, l’aggressività si diffonde nella vita domestica e in quella pubblica. Nel rapporto fra cittadini e governanti si arriva a considerare una colpa il fatto che non ci si prepari abbastanza alla guerra, a reagire agli attacchi, a rispondere alle violenze”. Molto al di là del principio di legittima difesa, sul piano politico questa logica contrappositiva, nell’ottica del Papa, è “il dato più attuale in una destabilizzazione planetaria che va assumendo ogni giorno maggiore drammaticità e imprevedibilità”. Non a caso, i ripetuti appelli a incrementare le spese militari e le scelte che ne conseguono sono presentati da molti governanti con la giustificazione della pericolosità altrui. Sostiene Leone XIV: “La forza dissuasiva della potenza e la deterrenza nucleare incarnano l’irrazionalità di un rapporto tra popoli basato non sul diritto, sulla giustizia e sulla fiducia, ma sulla paura e sul dominio della forza“.