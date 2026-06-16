Il metodo Prevost: il “cor inquietum” che guida la Chiesa

Robert Prevost, religioso agostiniano statunitense eletto Papa con il nome di Leone XIV nel maggio 2025, porta sulla cattedra di Pietro un approccio pastorale nato da due esperienze decisive: i vent’anni di missione nel contesto amazzonico e andino del Perù e la guida dell’Ordine di Sant’Agostino come Priore Generale. Il suo “metodo” non è un sistema dottrinale chiuso, ma uno stile pastorale radicato nella spiritualità agostiniana. Uno stile che, pur ponendosi in continuità con il pontificato di Francesco, se ne distingue per tono, sensibilità e modo di esercitare il governo della Chiesa.

Al centro della visione di Leone XIV si trova il concetto di cor inquietum, il “cuore inquieto”, tratto dalle Confessioni di Sant’Agostino: “Ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te.” Prevost ha più volte richiamato questa inquietudine come il movimento interiore che conduce Agostino all’incontro personale con Cristo. Il Dio cercato lontano da sé viene riconosciuto, alla fine, come il Dio che abita nell’interiorità dell’uomo.

Questa inquietudine non va intesa come ansia o instabilità, ma come tensione generativa. Il credente non possiede certezze blindate: vive piuttosto una ricerca continua. In questa prospettiva, il dubbio non è il nemico della fede, ma uno dei suoi motori ma anche una delle sue sfide. Anche per chi non crede, questo approccio apre uno spazio di dialogo. L’incertezza non viene respinta come una minaccia, ma riconosciuta come un terreno comune un terreno su cui incontrarsi e confrontarsi.

La spiritualità agostiniana valorizza l’introspezione e il dialogo interiore. Prevost traduce questa impostazione in un metodo pastorale fondato sull’ascolto. Prima di offrire risposte teologiche, egli parte dall’esperienza concreta delle persone: le loro fatiche, i dubbi, le ferite, le speranze. Per i credenti, questo significa sentirsi accolti senza un giudizio preventivo. Per i non credenti, significa incontrare una Chiesa che non predica dall’alto, ma si siede accanto.

A differenza di molti predecessori formati soprattutto negli ambienti romani, Prevost ha trascorso decenni nelle parrocchie peruviane, a contatto con comunità indigene, povertà, migrazione e precarietà quotidiana. La sua teologia nasce dal basso. È meno interessata alle formulazioni astratte e più attenta a come la fede si vive dentro le condizioni reali dell’esistenza.

Come Priore Generale degli Agostiniani, Prevost ha guidato un ordine presente in oltre cinquanta Paesi. Anche la sua formazione accademica mostra questa attenzione al governo condiviso: la sua tesi dottorale fu dedicata al ruolo del priore locale e ai modelli di governo partecipativo. Questo stile sembra riflettersi anche nel suo pontificato: ascoltare le Chiese locali prima di decidere da Roma, valorizzare la sinodalità, ridurre il peso del centralismo curiale.

Nato a Chicago, formato in Perù e vissuto a Roma, Prevost incarna una Chiesa che supera l’asse esclusivamente europeo senza diventare semplicemente nordamericana. La sua biografia esprime un cattolicesimo meticcio, capace di attraversare culture diverse. Non si tratta di esportare un modello unico, ma di lasciarsi trasformare dai contesti in cui il Vangelo viene annunciato e vissuto.

Rispetto a Francesco, Leone XIV appare meno incline ai gesti simbolici di forte impatto mediatico e più orientato a un lavoro pastorale discreto. Non cerca la rottura spettacolare, ma una riforma graduale, costruita attraverso relazioni, ascolto e continuità.

In continuità con il pontificato precedente, Leone XIV considera la misericordia un criterio centrale per interpretare il Vangelo. Tuttavia, la declina in chiave agostiniana. La misericordia non è semplice indulgenza generica. È la risposta di Dio all’inquietudine dell’uomo. Ogni norma morale, in questa prospettiva, esiste per accompagnare la persona nel suo cammino, non per condannarla previamente. È un principio capace di parlare anche a chi non crede: l’etica non come codice punitivo, ma come strumento per costruire relazioni più giuste.

L’inquietudine agostiniana, per Prevost, non rimane un concetto astratto. Il suo pontificato porta con sé anche tensioni e questioni irrisolte: le sfide della missione durante il suo episcopato in un contesto, quello peruviano, segnato da grandi contraddizioni; i rapporti complessi con la curia romana, la consapevolezza che governare la Chiesa significa abitare una tensione, non eliminarla. Il cuore inquieto, dunque, non è soltanto una formula spirituale. È anche un peso personale e istituzionale che Prevost sembra portare con sé.

Il metodo Prevost propone una fede che cerca invece di possedere, che ascolta invece di sentenziare, che si adatta ai contesti invece di imporsi. È un cristianesimo meno difensivo e più disposto a lasciarsi interrogare dal mondo. Non rinuncia alla propria identità, ma riconosce che l’identità stessa è un cammino, non un fortino. Per credenti e non credenti, questo metodo offre un terreno possibile di incontro: l’inquietudine è uno spazio comune dove tutti cercano, ma nessuno ha la pretesa di aver già trovato tutto.