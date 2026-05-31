Vaticano sociale. Dal Concilio in poi, quindi negli ultimi sei decenni, a caratterizzare il Magistero pontificio sono state le encicliche sociali. La Dottrina sociale della Chiesa nasce 135 anni fa proprio per effetto di una enciclica (la “Rerum novarum” di Leone XIII) ma è lo spirito del Concilio ad accentuare la connotazione sociale della Chiesa moderna. Tra i più importanti documenti pontifici contemporanei l’ enciclica “Centesimus Annus” promulgata da Giovanni Paolo II il 1° maggio 1991, in occasione del centenario della Rerum novarum. La Centesimus Annus è un pilastro della dottrina sociale della Chiesa, redatto per rileggere le trasformazioni storiche ed economiche alla luce del Vangelo. Scritta a ridosso del 1989, la Centesimus Annus analizza il crollo del blocco sovietico, evidenziando il fallimento del marxismo e di un’economia pianificata che negava la libertà umana. Il comunismo si poneva le domande giuste (sulle iniquità sociali etc.) ma ad essere tragicamente sbagliate si sono dimostrate le risposte. Wojtyła riconosce il valore del libero mercato e dell’impresa come strumenti efficaci per l’uso delle risorse e la risposta ai bisogni, ma nega che possa essere l’unico modello regolatore. Giovanni Paolo II ammonisce sui pericoli di un capitalismo privo di etica, ribadendo che il profitto non deve prevaricare la dignità, i diritti e la centralità della persona. Il diritto alla proprietà privata viene confermato come diritto fondamentale, ma con un’esplicita “ipoteca sociale”, ovvero la destinazione universale dei beni. A seguito della pubblicazione del documento, è nata la Fondazione Centesimus Annus-Pro Pontifice, un ente voluto per promuovere lo studio e la diffusione della dottrina sociale cristiana nel mondo economico e imprenditoriale.

“Capitalismo e comunismo sono convergenti”, scrisse Giovanni Paolo II. A dire no ad entrambi i sistemi fu, il 24 marzo 1987, il Papa passato alla storia per aver contribuito in maniera determinante ad abbattere il muro di Berlino. “Né capitalismo né comunismo”, disse Giovanni Paolo II parlando dell’enciclica Populorum progressio di Paolo VI. “Sono due sistemi che si dividono il mondo, sembrano diversi, ma in fondo tutti e due vedono soltanto il potere economico“. Per questo, aggiunse Karol Wojtyla due anni prima della fine della Guerra fredda, “le drammatiche divisioni di oggi non sono soltanto quelle ideologiche tra Est e Ovest. Ma anche quelle di ricchezza e miseria tra Nord e Sud”. Giovanni Paolo stava commemorando il 20° anniversario dell’enciclica di papa Montini, ma stava anche prefigurando l’accelerazione che da li a poco la storia mondiale avrebbe vissuto. Non a caso Giovanni Paolo II, figlio della Chiesa dell’Est oppressa dal totalitarismo comunista, riprese l’enciclica del suo predecessore Paolo VI per rilanciarne lo slogan: “Lo sviluppo è il nuovo nome della pace”. Era un modo per dire che se il comunismo aveva dato le risposte tragicamente sbagliate a legittime istanze di giustizia sociale restava però attualissimo, come pericolo, l’esplosione della rabbia dei poveri. “La questione sociale ha acquistato dimensione mondiale – disse Karol Wojtyla –. I popoli della fame interpellano oggi in maniera drammatica i popoli dell’opulenza”. La commemorazione dell’enciclica di papa Montini ebbe luogo nell’Aula del Sinodo, in Vaticano, alla presenza di cardinali e prelati di curia e degli ambasciatori accreditati presso la Santa Sede.

La cerimonia fu aperta dal cardinale Roger Etchegaray era il presidente della pontificia commissione Iustitia et Pax. Riassumendo i contenuti dell’enciclica, il porporato francese affermò: “Abbiamo il dovere di rilanciare oggi il grido di angoscia di Paolo VI, sempre piu lancinante”. Quando uscì l’enciclica Populorum progressio nel 1967, sottolineò Giovanni Paolo II, “vi era una certa euforia, illusoriamente ottimistica, circa il progresso e lo sviluppo. Si parlava, con un certo ingenuo compiacimento, di diversi miracoli economici. In realtà le piaghe restavano in tante regioni del mondo con tutto il loro drammatico potenziale di morte”. Traendo spunto dal più celebre e acclamato testo montiniano (accolto con considerazione in ogni ambiente), Giovanni Paolo II mostrò le carenze e i limiti di quel cosiddetto miracolo economico e del prezzo che per esso si e dovuto pagare. Karol Wojtyla, quindi, seppe cogliere il vero dramma della storia contemporanea (il progresso di molti, la miseria dei piu) mettendo al centro la questione difficile, ma inevitabile, del senso e della nozione del vero progresso. Sulle orme del suo predecessore Montini, Giovanni Paolo II ebbe la lungimiranza profetica di mettere radicalmente in questione quel tipo di progresso. “Non si può concepire e attuare il progresso come se ciò che conta fosse soltanto l’arricchimento materiale ed egoistico, a costo di esaurire le risorse naturali, di rovinare l’ambiente ecologico, di non attendere alle necessità umane di ogni lavoratore e alla giusta gerarchia dei beni e dei fini – sostenne Wojtyla –. La vera nozione di progresso non può che scaturire da una critica penetrante sia delle varie forme di capitalismo liberale, sia dei sistemi totalitari, ispirati al collettivismo”.