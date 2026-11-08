Il viaggio di Leone in Sud America aggiunge un tassello significativo al Magistero itinerante dei successori di Pietro. Il primo Papa a lasciare l’Italia in epoca moderna e a inaugurare la tradizione dei viaggi apostolici internazionali è stato Paolo VI.

Dal 4 al 6 gennaio 1964, Paolo VI compì uno storico pellegrinaggio in Terra Santa (visitando la Giordania e Gerusalemme). Divenne così il primo pontefice a uscire dai confini italiani dopo oltre un secolo e mezzo e il primo a viaggiare in aereo. I viaggi internazionali dei pontefici moderni sono ufficialmente denominati viaggi apostolici fuori d’Italia. E rappresentano una delle più significative evoluzioni della Chiesa cattolica contemporanea. Nati come pellegrinaggi o missioni diplomatiche, si sono trasformati nel tempo in un fondamentale strumento pastorale e di evangelizzazione globale. “I voli papali sono uno dei simboli più eloquenti della missione dei Successori di Pietro nell’epoca contemporanea– spiega Robert Francis Prevost-. In modo particolare, nei suoi viaggi apostolici, il Papa appare a tutti come messaggero di pace. Le sue rotte sono ciò che sempre dovrebbero essere, cioè ponti di dialogo, di incontro, di fraternità. Gli aerei dovrebbero essere sempre vettori di pace, mai di guerra! Nessuno dovrebbe aver paura che dal cielo arrivino minacce di morte e di distruzione. Dopo le tragiche esperienze del XX secolo, i bombardamenti aerei avrebbero dovuto essere banditi per sempre! Invece – come sappiamo – ci sono ancora, e lo sviluppo tecnologico, in sé positivo, è messo al servizio della guerra. Questo non è progresso, è regresso!”.

Gli aerei sono diventati, a partire dallo scorcio finale del secondo millennio, “le ali del Papa” che permettono al vescovo di Roma di recarsi in varie regioni del mondo e di incontrare popoli e comunità. Papa Francesco nel saluto al personale della Compagnia aerea Ita Airways, il 14 aprile del 2023, ricordò, in particolare, uno storico giorno. E disse: “Il 4 gennaio 1964 San Paolo VI saliva a bordo del DC8 dell’Alitalia – quei DC8 che sono ‘in pensione’ adesso – primo Pontefice della storia a prendere l’aereo per un pellegrinaggio apostolico. Papa Montini aveva tanto voluto il viaggio in Terra Santa, breve ma intensissimo. Lo aveva annunciato con entusiasmo e commozione ai Padri conciliari, al termine della seconda sessione del Concilio Vaticano II”. Aggiunse Jorge Mario Bergoglio: “Quel volo, con partenza da Roma-Fiumicino e arrivo ad Amman, inaugurò i viaggi papali nel mondo: una modalità nuova di svolgere il ministero pastorale del Papa, che ha permesso al vescovo di Roma di raggiungere tantissime persone che mai avrebbero potuto compiere un pellegrinaggio a Roma. Poi, con San Giovanni Paolo II, che nei suoi 27 anni di pontificato ha compiuto 104 viaggi internazionali, questa forma di missione è diventata parte integrante del pontificato. Così, ha viaggiato il suo successore Benedetto XVI. E così ho continuato a viaggiare anch’io”.

Durante i suoi viaggi apostolici, Leone XIV ha affrontato una pluralità di tematiche. Il Papa missionario ha esortato i giovani allo Stade de France (25 settembre 2026) a “vincere l’ansia dicendo grazie a Gesù”. E a “scegliere il bene che dà la vita, dialogate con altre religioni”. Sul volo verso la Francia, rispondendo a una domanda sulla felicità, ha detto: “Sono felice, perché seguire Gesù è la cosa più felice della vita”. A Metz il 28 settembre 2026, sul tema dei migranti e dell’accoglienza, ha ribadito che la dignità umana richiede “vie legali e sicure, soccorso e assistenza, cooperazione reale contro i trafficanti”. Un concetto già espresso in precedenza da Robert Francis Prevost alle Isole Canarie. Ai giovani a Madrid ha raccomandato: “Non abbiate mai paura di pensare alle vocazioni”. E in Algeria (aprile 2026) Leone XIV è intervenuto sul valore del dialogo e della pace nel Mediterraneo. E ha definito il viaggio come un desiderio profondo di promuovere riconciliazione e rispetto reciproco con il mondo islamico. Ribadendo ai giornalisti che il messaggio evangelico dei costruttori di pace è la bussola della Chiesa.