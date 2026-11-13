Il bene della pace: la diplomazia e il dialogo per un futuro di speranza

La pace è un valore da difendere e promuovere ad ogni latitudine sull’esempio di ciò che fece ad Assisi Giovanni Paolo II con un atto di estremo coraggio. Oggi, in un contesto profondamente cambiato, dobbiamo fare la stessa cosa: la pace è il bene comune per eccellenza, la condizione senza la quale nessun altro diritto può fiorire. Eppure, mai come oggi, essa appare fragile, minacciata da conflitti che si moltiplicano e da una rassegnazione che rischia di diventare abitudine.

Come promuoverla? Anzitutto, riconoscendo che la pace non è semplice assenza di guerra, ma frutto di relazioni giuste, costruite giorno dopo giorno. Per questo servono strumenti concreti. Pensiamo ai Corpi Civili di Pace, giovani e adulti che scelgono di operare nelle aree di conflitto senza armi, con la forza della mediazione, dell’ascolto e della presenza solidale. Essi dimostrano che esiste un’alternativa credibile alla logica della forza: essere capaci di donare la pace, proteggere i civili, riannodare i legami tra comunità divise e prevenire l’escalation prima che sia troppo tardi.

Accanto a questo impegno, il dialogo interreligioso è una via maestra. Le religioni custodiscono un patrimonio comune di compassione, giustizia e rispetto della vita. Quando credenti di fedi diverse siedono allo stesso tavolo, pregano insieme o si prendono cura degli ultimi, smontano pregiudizi e paure. L’incontro fra le tradizioni non chiede a nessuno di rinunciare alla propria identità; chiede di scoprire che la dignità dell’altro è il luogo in cui la propria fede diventa più autentica.

Il nostro auspicio è che questa cultura del dialogo e della fraternità si diffonda nelle scuole, nelle parrocchie, nelle associazioni, nelle città. Realtà come Civiltà dell’Amore, attraverso i microprogetti, testimoniano che il cambiamento parte dal basso, da persone comuni che scelgono di tessere ponti là dove altri innalzano muri. Ma la responsabilità non è solo dei cittadini. Ai grandi della Terra vorremmo rivolgere un messaggio semplice e, insieme, esigente: il disarmo non è un’utopia, è una scelta politica. Ogni risorsa investita negli arsenali è sottratta alla lotta contro la fame, alla sanità, all’istruzione, alla cura del pianeta. Ridurre progressivamente le armi, a cominciare da quelle nucleari, significa liberare energie per il futuro. Il coraggio di un leader non si misura dalla potenza che sa esibire, ma dalla pace che sa costruire.

Ai governanti diciamo: ascoltate i popoli, non solo gli interessi. Investite nella diplomazia, nell’educazione alla pace, nei Corpi di Pace, nel dialogo tra le culture e le fedi. Ogni conflitto evitato è un bene che nessuna vittoria militare potrà mai eguagliare. Guardiamo al futuro con speranza, perché la fraternità non è un sogno ingenuo ma una necessità. Siamo una sola famiglia umana, abitiamo una sola casa comune. Se sapremo riconoscerlo, la pace smetterà di essere un’eccezione da invocare e diventerà la regola da vivere, a ogni latitudine.