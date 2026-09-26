“Il bene dà la vita”: riconoscere la dignità del nostro prossimo

I muri e la diffidenza sono i segni più evidenti della clamorosa sconfitta di un uomo che, impaurito, si sente minacciato dal suo simile. Ieri, alla Maison Bakhita di Parigi, Leone XIV ha indicato una strada diversa: “onorare la dignità infinita di ogni fratello e sorella, nei quali Gesù stesso bussa alla nostra porta”. Oggi, nella 112ª Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato, quelle parole acquistano un’urgenza particolare. Il tema scelto quest’anno, “Anche uno solo di questi bambini”, ci invita a guardare a chi è più vulnerabile tra quanti sono costretti a lasciare la propria terra: bambini e adolescenti esposti alla violenza, allo sfruttamento e ai traumi del viaggio, lungo rotte sulle quali alcuni perdono la vita.

Il richiamo a riconoscere il prossimo nella sua dignità attraversa l’intero viaggio apostolico del Papa in Francia. All’Unesco di Parigi Leone XIV ha affermato: “L’oblio della nostra nascita oscura l’idea di vita umana, perché la distacca dalla storia comune a tutti noi. Allora la vita non viene più concepita come dono, ma come merce”. Dimenticare che ciascuno è nato bisognoso degli altri significa rischiare di giudicare le persone in base alla salute o alla capacità di essere produttive, consegnandoci a un mondo spietato e disumano. Il Pontefice ha indicato nella cura dei più piccoli e dei poveri la “pietra di paragone” del nostro impegno: dai bambini non ancora nati a quelli travolti dalla guerra, dalle persone con disabilità agli anziani, fino ai migranti e ai rifugiati.

Davanti a questi volti i cristiani sono chiamati a non cedere a una società che riduce tutto a oggetto di scambio, perfino l’incomparabile dono dell’esistenza. In nome di quale libertà si può calpestare la vita di chi è povero, indifeso, così invisibile da sembrare costretto a chiedere il permesso di esistere? All’Eliseo Leone XIV ha ribadito con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano e ha criticato, tra le altre cose, la maternità surrogata e “l’offerta di una morte programmata”. La dignità non viene meno quando un uomo perde l’autonomia, né la malattia può privare di valore la sua vita. L’eutanasia, anziché essere accolta come soluzione, va contrastata con una presenza umana capace di non abbandonare nessuno, con cure adeguate e con il sostegno alle famiglie che affrontano la prova del dolore.

L’impegno a favore del povero, del migrante e di chi non ha un tetto non può essere disgiunto dalla difesa del bambino nel grembo materno. L’aborto resta una ferita gravissima, una vergogna che interroga la coscienza di una società incapace troppo spesso di sostenere una donna in difficoltà e di proteggere il figlio che porta in sé. È doloroso constatare come il valore dell’esistenza venga svilito proprio nei suoi momenti di maggiore fragilità, dal concepimento fino alla sua conclusione. Ogni attentato contro la vita chiama i cristiani a una testimonianza che non si esaurisca nella denuncia, ma si traduca in gesti concreti.

Alla veglia con circa ottantamila giovani allo Stade de France, periferia parigina segnata da forti difficoltà sociali, tra canti e preghiere, il Papa ha parlato del concetto di libertà. “Non basta evitare il male: bisogna scegliere il bene”, ha spiegato. E ancora: “il bene dà la vita, non la toglie mai; il bene si prende cura, non prende per sé”. Parole che sono anche un richiamo esigente a uscire dall’individualismo che vede nell’altro un ostacolo, soprattutto quando è debole e dipende da noi. La libertà, quando dimentica chi è più fragile, finisce per somigliare a un privilegio: cresce per chi può scegliere e si restringe per chi non ha voce. La solidarietà verso chi fugge dalla propria terra, la difesa della vita nascente e la vicinanza ai sofferenti esprimono la medesima visione della persona, che nessuna condizione sociale o fisica può intaccare. I cristiani hanno la missione, spesso scomoda, di testimoniare questa unità senza decidere chi meriti di essere accolto, protetto o accompagnato, perché l’amore gratuito, se è davvero tale, non arretra dinanzi alla fragilità, ma ci rende responsabili gli uni degli altri.