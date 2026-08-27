IA e futuro: perché innovazione e politica devono procedere insieme

La tecnologia accelera. La politica osserva. È questa distanza, più ancora della potenza dell’intelligenza artificiale, che dovrebbe preoccuparci. Perché mentre discutiamo di ciò che la super-IA potrà diventare, i suoi interessi economici, le infrastrutture, i dati e le nuove posizioni di potere stanno già occupando spazi decisivi della società. La domanda allora è inevitabile: quanto può tardare la politica prima che alcune scelte diventino irreversibili? L’IA pone correttamente il tema di una prosperità diffusa, della mitigazione dei rischi e della democratizzazione dell’accesso. Ma questi obiettivi non nasceranno spontaneamente dalla tecnologia.

Il mercato produce innovazione; non garantisce, da solo, l’interesse generale. Se la politica arriva quando proprietà, dati, infrastrutture e capacità computazionale sono già concentrati, potrà forse regolamentare gli effetti. Molto più difficilmente potrà modificare i rapporti di forza che nel frattempo si saranno consolidati. Abbiamo già visto il film. Le grandi piattaforme digitali sono cresciute più rapidamente delle istituzioni chiamate a governarle. Hanno accumulato capitali, informazioni e capacità di condizionamento dei comportamenti. Con la super-intelligenza la posta sarà enormemente più alta: non si tratterà soltanto di influenzare consumi e comunicazione, ma di occupare funzioni della conoscenza, della produzione, delle professioni e persino della decisione.

Per questo non basta chiedersi quali lavori scompariranno. Bisogna domandarsi chi possiederà le nuove capacità produttive, chi ne stabilirà gli impieghi e chi incasserà il valore generato. Occorre impedire che interessi privati, perfettamente legittimi finché rimangono tali, diventino tanto potenti da trasformarsi in poteri di fatto sottratti alla capacità di indirizzo democratico. Antitrust, governo dei dati, responsabilità delle imprese, partecipazione dei lavoratori, distribuzione dei benefici, formazione permanente e nuova contrattazione devono quindi precedere la trasformazione, non inseguirla. C’è poi un ritardo ancora più grave: quello culturale. Stiamo consegnando alle persone strumenti potentissimi senza costruire contemporaneamente una conoscenza sociale della loro natura. Dell’IA si parla oscillando tra propaganda e paura, miracolo e catastrofe. È il modo peggiore per affrontare una rivoluzione.

Un cittadino che non comprende ciò che sta accadendo non è più libero: diventa alternativamente consumatore entusiasta, lavoratore impaurito o spettatore diffidente. Serve allora una gigantesca operazione di alfabetizzazione pubblica. Scuola, università, imprese, sindacati, informazione e istituzioni devono spiegare cosa l’IA sa fare, cosa non sa fare, quali opportunità apre, quali interessi muove e quali rischi introduce. La conoscenza non può diventare privilegio degli specialisti mentre milioni di persone vengono lasciate nel pregiudizio e nell’ignoranza.

La super-IA può moltiplicare benessere, salute, produttività e conoscenza. Può però anche concentrare ricchezza e comando come nessuna tecnologia precedente. La questione decisiva, dunque, non è fermare l’innovazione. È arrivare prima che l’innovazione stabilisca da sola le proprie regole. Quando un potere economico diventa irreversibile, la politica non governa più il futuro: prova soltanto a negoziare con chi lo ha già occupato.