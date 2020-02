VENERDÌ 28 FEBBRAIO 2020, 00:02, IN TERRIS

Gli effetti collaterali (politici) del coronavirus

MARCO FRITTELLA

I

l Governo ha affrontato l’emergenza del Coronavirus venendo da un periodo abbastanza turbolento di polemiche interne alla maggioranza che ne hanno reso più incerto il cammino. Dunque non nella migliore delle condizioni. E tuttavia ha potuto godere di una temporanea sosta degli scontri politici, almeno nella prima fase dell’emergenza. Anche grazie a questo, Conte ha sostenuto la mole dei problemi che si sono immediatamente presentati con un certo piglio decisionista. Anche solo simbolicamente aver scelto di rimanere in seduta quasi permanente nella sede della Protezione Civile ha dato il senso di questa energia. La stessa con la quale il Governo ha respinto le richieste dei governatori leghisti del Nord e ha disposto la chiusura dei voli con la Cina, la delimitazione della “zona rossa” in Lombardia e Veneto, ecc. Coerente con questa linea anche il modello di comunicazione imboccato da Conte come protagonista pressocché unico: una presenza intensa del presidente del Consiglio sui social e soprattutto in tutte le trasmissioni televisive senza mancare una fascia oraria o un segmento di pubblico.

Quando però ci si è accorti che insistere tanto sull’emergenza e sul pericolo ci stava facendo cadere addosso l’isolamento internazionale (fortunatamente non europeo) e un possibile, gigantesco danno economico, l’aria è cambiata. Lo stesso Governo se ne è accorto e ha cambiato il “messaggio” provando a ridimensionare l’emergenza.

Questo brusco cambiamento della condotta non ha però evitato – e non sarebbe stato possibile – le critiche che stanno montando verso il Governo, accusato di una eccessiva drammatizzazione del pericolo, di un rigorismo non giustificato nelle decisioni restrittive, ecc.

In sostanza le stesse motivazioni che portavano in un primo momento ad elogiare Conte e i suoi ministri per l’efficienza e la rapidità di risposta, ora vengono rivoltate e trasformate in critiche “per aver esagerato”. E poiché Conte era protagonista degli elogi, ne è fatalmente anche delle critiche. Proprio in queste ultime ventiquattro ore dunque stiamo assistendo ad una ripresa della polemica politica – la sosta è terminata – e al riaffacciarsi di ipotesi di “governissimi”, “larghe intese per l’emergenza”, ecc. Tutte ipotesi che non contemplano naturalmente la permanenza di Conte a palazzo Chigi. Non ci sono segni, nella maggioranza e anche in parte dell’opposizione, di una apertura a questa ipotesi che, secondo il ministro dell’Economia Gualtieri (dato come possibile premier di un governo emergenziale) “valgono meno di zero”. E tuttavia ora che il pegno economico comincia a dimostrarsi più pesante di quello sanitario, sarà proprio basandosi sulla qualità dei provvedimenti a sostegno del nostro sistema produttivo, che il Governo potrà superare il nuovo ostacolo che si trova di fronte.