Gli 80 anni della Repubblica

La festa nazionale del 2 giugno ha, quest’anno, un particolare rilievo. La Repubblica italiana compie 80 anni. Il 2 e il 3 giugno del 1946, infatti, a un anno quasi esatto dalla fine della guerra e dalla liberazione dell’Europa tutta dal Nazifascismo, quasi 25 milioni di Italiani, uomini e donne sopra i 21 anni, l’89% degli aventi diritto, votarono per il “Referendum sulla forma istituzionale dello Stato, apponendo un segno nella casella a fianco del contrassegno prescelto tra la Repubblica e la Monarchia”. Sullo sfondo comune della Penisola, della Sicilia e della Sardegna, la Repubblica è rappresentata da una figura femminile al centro di due fronde di quercia e di alloro mentre la Monarchia è rappresentata dallo stemma sabaudo. Si è chiamati a votare anche per l’elezione dell’Assemblea Costituente.

Sono le prime elezioni libere che si svolgono in Italia dopo vent’anni di Regime fascista. Sono anche le prime elezioni a suffragio universale pieno, perché il suffragio universale introdotto, nel 1913, in epoca giolittiana, era stato un suffragio universale solo maschile, “dimezzato”, come polemicamente era stato definito dalle proto femministe del primo Novecento. Nel 1919, dopo l’esperienza straordinaria di milioni di donne che, nei lunghi anni della Grande guerra, avevano sostituito gli uomini al fronte sia in fabbrica, che nei campi, e anche dopo la vittoria elettorale del Partito socialista e del Partito popolare, la Camera dei deputati aveva approvato a larga maggioranza il diritto di voto alle donne. La legge si era poi arenata al Senato del Regno e, d’altronde, dopo il 1925 a votare, in elezioni libere, non furono chiamati neppure più gli uomini.

Le donne in fila per votare, di tutte le età e di tutte le classi sociali, sono la vera grande novità e rottura, non solo rispetto alla dittatura fascista, ma anche rispetto alle istituzioni monogenere dell’Italia liberale. Le fotografie e i cinegiornali ma anche il bel film “C’è ancora domani”, del 2023, diretto da e con Paola Cortellesi, insieme Valerio Mastandrea, ci rinviano le immagini di donne che, nelle grandi città industriali del nord, come in quelle del Centro e del Meridione, ma anche negli innumerevoli piccoli centri agricoli, che recano in molti casi, i segni delle distruzioni dei bombardamenti, in una splendida giornata di sole, con abiti leggeri e colorati, le più giovani, con abiti tradizionali, lunghi e scuri, le anziane, tutte con visi distesi e sorridenti, ma emozionate. Parlano tra di loro e anche, alla pari, con gli uomini, anch’essi emozionati, ma, in molti casi, intimamente preoccupati che madri, mogli e figlie, non siano capaci di contrassegnare correttamente le schede o, soprattutto, esprimano un voto a favore della Monarchia, garanzia di ordine e tradizione, secondo le indicazioni di gran parte dei parroci e della gerarchia ecclesiastica. E sono circa 13 milioni le donne che vanno a votare, superando di un milione gli uomini.

A spoglio avvenuto, dopo le due giornate di voto, non turbate da alcun incidente, i risultati ufficiali del referendum istituzionale attribuiscono alla Repubblica la maggioranza dei suffragi, con 12.718.641 voti, pari al 54,3%, mentre la Monarchia ottiene 10.718.502 voti, pari al 45,7%. I voti nulli sono 1.498.136. Un numero non indifferente, ma sicuramente inferiore ad alcune pessimistiche previsioni che paventavano l’ignoranza diffusa, per il forte analfabetismo e, ancor più, per la generale scarsa dimestichezza con il voto.

Un voto non è distribuito in forma omogenea in tutto il Paese, perché nel Meridione, a partire dal Lazio e con l’esclusione della Sardegna controtendenza, i voti per la Monarchia prevalgono su quelli per la Repubblica. Lo scarto di voti tra la Repubblica e la Monarchia è, tuttavia, tale da smentire le voci, diffuse dagli ambienti di corte, di brogli, anche perché, se anche il Ministro degli Interni era il socialista Giuseppe Romita, i seggi erano vigilati dall’Arma dei Carabinieri, tradizionalmente di sicura fede e obbedienza monarchica.

Nell’elezione dell’Assemblea Costituente la Democrazia Cristiana è il primo partito, con il 35% dei voti, mentre il Partito Socialista e il Partito Comunista ottengono rispettivamente il 20% ed il 19% dei voti, cono consenso soprattutto tra le masse operaie e la DC soprattutto tra i ceti medi. La destra rappresentata dai liberali, monarchici e qualunquisti ottiene poco più del 10% dei voti. In questa prima elezione, svolta senza alcun condizionamento di poteri forti, nonostante il sistema elettorale di tipo proporzionale puro – tanti voti, tanti eletti in proporzione – non si ha una dispersione dei voti: i tre partiti di massa, Democrazia Cristiana, Partito Socialista e Partito Comunista ottengono il 75% dei voti. Saranno i loro padri e madri costituenti, assieme a quelli del minoritario Partito d’Azione, a scrivere e approvare, in soli due anni e mezzo, con 453 voti a favore e soli 62 contro. la Costituzione della neonata “Repubblica democratica fondata sul lavoro”, che codifica congiuntamente diritti civili, diritti politici e diritti sociali.