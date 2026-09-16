Giornata sicurezza del paziente: allargare lo sguardo alla salute globale

La Giornata per la sicurezza del Paziente, così come ogni altra giornata celebrativa, rappresenta un momento di ricordo e riflessione sul suo significato più profondo e vero. Nel caso di questa, il ricordo e la riflessione assumono un’importanza e una valenza del tutto particolare, perché la giornata stessa presenta aspetti altamente simbolici e carichi di significati.

La salute, intesa come bene fondamentale ed inalienabile per ogni persona, è un concetto che si è fatto strada progressivamente nel corso degli due ultimi secoli ed ha avuto compiuta accettazione nella seconda metà del ‘900. Possiamo, infatti, ricordare come, a partire dalla fine del XIX secolo, si sia inizialmente presa coscienza della necessità di assicurare la “sanità” secondo il concetto allora in auge, ai cittadini, allargando progressivamente la platea di coloro che potevano accedere alle cure. Sovente questo approccio aveva il fine di mantenere in buona salute i lavoratori e quindi anche una finalità di natura economica.

A questo proposito, si possono ricordare le “mutue”, nate agli inizi del XX secolo, che altro non erano che associazioni di mutuo soccorso tra appartenenti a varie categorie di lavoratori, con il fine di garantire una forma di tutela in caso di malattia e di bisogno. Nella metà del secolo scorso, in maniera certamente lodevole, si è compiuto un ulteriore passaggio etico-culturale di fondamentale importanza per la sicurezza del paziente: si è passato dal concetto di “sanità” a quello di “salute”. Questo cambiamento, per molti versi, epocale ha consentito di affermare come diritto inalienabile il principio dell’universalità delle cure per tutti i cittadini senza alcuna distinzione. L’Italia, sotto questo aspetto, rappresenta, pur con le note e crescenti attuali difficoltà, un esempio di paese nel quale il concetto di salute universale si è sviluppato e concretizzato attraverso il Servizio Sanitario Nazionale.

In questa ottica, la Giornata per la sicurezza del Paziente dovrebbe indurre tutti noi, ma soprattutto coloro che hanno responsabilità di governo e di amministrazione della sanità, a riflettere sulla necessità di assicurare e preservare questo bene prezioso, garantendo ad ogni persona la possibilità di accedere in modo sicuro alle cure e alle strutture sanitarie, mantenendo, come è stato finora possibile, elevati livelli di assistenza.

Il concetto di “salute” si è arricchito negli ultimi anni di ulteriori aspetti, integrandosi a quello di One Health. In altre parole, la salute dell’uomo non può prescindere da quella degli animali e dell’ambiente: esiste infatti un continuum tra questi tre elementi e, quando l’equilibrio tra loro viene interrotto, possono derivarne conseguenze anche molto gravi.

È ancora vivo in tutti noi il ricordo della recente pandemia da Covid-19. Tra le ipotesi più accreditate sulla sua origine, vi è quella dello spillover, vale a dire del salto di specie, con il passaggio di un agente infettivo dall’animale all’uomo, favorito dal contatto ravvicinato con animali selvatici al di fuori del loro habitat naturale.

Per questo motivo, è importante preservare la natura, contrastare i cambiamenti climatici e assicurare un habitat sicuro agli animali selvatici, perché così facendo si avranno innegabili risvolti positivi per la salute dell’uomo e di conseguenza la sicurezza del paziente. Infatti, la rottura del delicato equilibrio uomo, animale, ambiente può innescare pericolosi cortocircuiti capaci di mettere in pericolo la salute di tutti. A questo proposito, mi fa piacere ricordare – come ho già fatto in altre occasioni – quanto scritto da Papa Francesco nella sua enciclica Laudato sì: “l’uomo perdona qualche volta, Dio sempre, la natura mai”.

Nella Giornata per la sicurezza del Paziente dovremmo quindi allargare i nostri orizzonti e assumere una visione più ampia, quella di One Health, senza limitarci al solo focus sulla salute dell’uomo, pur di fondamentale importanza, perché ignorare il contesto in cui l’uomo vive, significa non operare per il mantenimento della salute globale.

Nella seconda metà del Novecento, con l’accesso universale alle cure si è fatto strada anche il concetto di bioetica, come disciplina capace di individuare ambiti e limiti dell’atto medico e di contribuire a garantire diritti e doveri sia dei pazienti che degli operatori sanitari. La bioetica ha sicuramente giocato un ruolo importante e fondamentale nell’ accrescere la sicurezza del paziente.

Per ragioni anagrafiche, ho vissuto direttamente questo cambiamento avvenuto negli anni ‘80 del ‘900 e ho potuto apprezzare la nascita e lo sviluppo dell’approccio bioetico, che ha contribuito alla sicurezza delle cure attraverso la responsabilizzare tanto dei pazienti quanto degli operatori sanitari (pensiamo ad esempio al consenso informato), coinvolgendo entrambi gli attori in una relazione di virtuosa collaborazione, che tale dovrebbe rimanere, senza mai, auspicabilmente, sfociare in conflittualità. Infatti, se diventa prevalente quest’ ultimo aspetto, che è molto cresciuto negli ultimi anni (la c.d. “malasanità”), la sicurezza del paziente risulta spesso meno garantita. Un esempio tra tutti, la c.d. “medicina difensiva” che causa l’esecuzione di esami con l’intento di evitare future contestazioni legali, piuttosto che essere fatta nell’interesse del paziente.

In questo periodo stiamo assistendo ad un altro cambiamento epocale: l’introduzione in maniera preponderante dell’intelligenza artificiale in ambito medico. L’auspicio di tutti è che questo nuovo e per molti versi interessante approccio sia utile per migliorare la qualità dell’assistenza e quindi la sicurezza del paziente, senza però spersonalizzare le cure.

Giunto al termine di questa mia riflessione, mi sono accorto di aver utilizzato per tutto il testo un termine per così dire antico, ancorché ancora ampiamente utilizzato: “paziente”, per cui ritengo a questo punto necessaria una riflessione semantica. Il termine “paziente” deriva dal latino patiens, cioè colui che soffre, sopporta, tollera. Per secoli è stato così, in relazione anche all’assenza di terapie efficaci, le persone si sono affidate alle cure del medico, affrontando con pazienza e resilienza il peso della malattia, avendo spesso la convinzione/certezza che poco poteva la medicina per la loro guarigione. Del resto, in passato la dizione di molti ospedali era “degli incurabili”, il che ben indica quale fosse l’aspettativa di chi era lì ricoverato. Di questi ospedali rimangono splendidi esempi in molte città italiane, ma senza nulla togliere al passato è importante ricordare che nel Novecento l’architettura sanitaria si è particolarmente sviluppata sia per conferire maggiore sicurezza ai pazienti ricoverati che assicurare (elemento certamente non da poco) un comfort per chi purtroppo è ricoverato.

Oggi, il ruolo del paziente e quello del medico sono profondamente cambiati, e di questo bisogna responsabilmente prenderne atto. La persona non è più soltanto destinataria passiva delle cure, ma è protagonista del proprio percorso di salute, con diritti, responsabilità e capacità di scelta. È alla luce di questo cambiamento che, da più parti, si preferisce utilizzare il termine “assistito” o “assistita” invece di quello di “paziente”, perché ritenuto meno paternalistico e più rispettoso della persona ammalata. A questo proposito, pur conscio che, spesso, la forma è sostanza, dopo cinquant’anni di professione sanitaria, svolta sia in Italia sia all’estero, ritengo che, come sempre, la differenza, al di là delle leggi, dei regolamenti e delle definizioni, la faccia l’uomo nel suo agire quotidiano.

Per questo vorrei chiudere questa mia riflessione sulla sicurezza del paziente ricordando la lezione che, nei primi anni della mia professione medica, ho ricevuto da illustri maestri, cioè considerare al centro di ogni atto medico la persona ammalata nella sua interezza, dedicandosi ad essa con professionalità, rispetto e, permettetemi di aggiungere, affetto. Agendo secondo questi principi che fanno riferimento a regole universali di umanità, senza essere normati da leggi, si assicura, ieri come oggi, la sicurezza al paziente. Di tutto questo non ci si dovrebbe mai dimenticare, soprattutto in una giornata come questa.