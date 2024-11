Giornata mondiale del diabete: servire sensibilizzazione e consapevolezza

Il 14 novembre si celebra la Giornata mondiale del diabete, una malattia che negli ultimi anni sembra aver fatto registrare un aumento di casi. Il diabete di tipo 2 è una malattia legata a stili di vita inappropriati, all’obesità, all’eccesso alimentare e la scelta di cibi non salutari. Noi mangiamo il doppio di ciò che mangiavano gli italiani di 50 anni fa.

Seppur lo stato delle cose possa sembrare poco roseo, dobbiamo sottolineare che negli ultimi anni c’è stato un impressionante progresso della conoscenza e delle terapie per il diabete. Sono stati immesi in commercio, negli ultimi anni, dei farmaci che sono estremamente attivi e validi per curare sia il diabete sia l’obesità.

E’ importante sottoporre all’attenzione dei lettori un terzo punto: è sempre più urgente fare prevenzione per conoscere malattie come obesità e diabete di tipo 2. La salute pubblica collide con gli interessi commerciali: se le persone non comprendono che devono moderare l’alimentazione, scegliere dei cibi più sani, cucinare a casa piuttosto che andare a mangiare fuori o acquistare cibi già pronti, i progressi in campo medico non saranno molto utili. Per quanto la cura possa essere efficace, nulla è più importante del prevenire il danno. Il futuro non deve essere affidato solo ai farmaci, ma bisogna puntare sull’educazione delle persone a non abbadonarsi ad eccessi.

Sarebbe importante istituire nelle scuole di primo e secondo grado un regolare insegnamento di educazione civica e sanitaria: bisogna spiegare ai bambini come si diventa dei buoni cittadini, come prendersi cura della propria salute e come difendersi “dall’aggressione commerciale”. Troppo spesso, si punta solo sulla cura della malattia. Invece, come nel caso del diabete di tipo 2, bisogna educare le persone alla prevenzione e alla consapevolezza.