Giornata dei minori scomparsi: il dramma silenzioso che non possiamo ignorare

Anche quest’anno, il 25 maggio si parlerà di minori scomparsi. Nei giorni scorsi, l’Ufficio del Commissario Straordinario del Governo per le Persone Scomparse ha pubblicato la XXXIV Relazione. Preoccupanti i numeri riportati in questo documento e relativi ai minorenni scomparsi in Italia nel 2025: ben 17.942 le denunce di scomparsa di persone al di sotto dei 18 anni (non compiuti). Ancora più impressionante il dato relativo ai minori non ritrovati: in dodici mesi, si sono perse le tracce di 8.599 minorenni. Mediamente, più di 23 al giorno. Di loro non si sa più nulla. Da sottolineare che, per la maggior parte, potrebbe trattarsi di allontanamenti volontari: ragazzi, ragazze, a volte ancora adolescenti, che decidono di lasciare la propria famiglia, la propria casa (o il centro dove erano ospitati) e “scappano”.

Molti gli argomenti su cui riflettere. Delle denunce di scomparsa “solo” (si fa per dire) il 27,8% riguarda minori italiani. Si tratta di tre ragazzi o ragazze al giorno scomparsi e dei quali non si più nulla. Ben 12.959 (72,2% del totale), invece, le denunce di scomparsa di minori stranieri (11.369 maschi e 1.590 femmine). Nonostante le procedure adottate per la ricerca di minori siano le stesse, le percentuali di ritrovamento dei minori italiani scomparsi sono molto più alte. Nel 2025, sono stati ritrovati più di tre quarti (3.889) dei minori italiani per i quali era stata presentata una denuncia di scomparsa. Molto più bassa la percentuale dei ritrovamenti di minori stranieri (sotto il 50%).

Importante sottolineare anche un altro aspetto: contrariamente a quanto si potrebbe pensare, i minori stranieri scomparsi non sono tutti minori stranieri non accompagnati. Ogni mese molti di questi minori diventano irreperibili (solo nel mese di marzo 2026 gli allontanamenti registrati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono stati più di duecento). Ma molte delle denunce di scomparsa riguardanti minori stranieri si riferiscono a ragazzi e ragazze che vivono in Italia con la propria famiglia. Addirittura, in alcuni casi, si tratta di minori nati in Italia da genitori stranieri e che non hanno ancora la cittadinanza italiana.

Importante comprendere le cause che portano tanti adolescenti a scappare. Spesso, non si tratta della reazione ad un evento isolato ma del tentativo di porre fine ad una condizione di disagio che va avanti da tempo. A volte il problema è riconducibile a condizioni di disagio sociale o economico. I dati dell’ISTAT sulla povertà minorile – importante sottolineare la differenza tra tipi di povertà relativa, povertà estrema e povertà multidimensionale – parlano di milioni di minori che in Italia vivono in condizioni di povertà. Notevole il divario che esiste tra Nord, Centro e Sud Italia: in Sicilia, la percentuale di minori in povertà multidimensionale è più del triplo di alcune regioni del Nord Italia. Non sorprende scoprire che il record per numero di minori scomparsi e non ritrovati appartiene proprio ad alcune province siciliane. Lo stesso vale per altre potenziali cause di allontanamento volontario. Ad esempio, le violenze e i maltrattamenti (esiste una differenza non da poco tra questi due fenomeni).

Significativi anche i dati sulla dispersione scolastica e sull’abbandono scolastico (ancora una volta, si tratta di fenomeni diversi, seppure con alcune assonanze). Gli alunni che abbandonano la scuola senza completare gli studi, secondo i dati del MIM, sono di poco più dell’8%. Una percentuale in calo e poco inferiore rispetto alla media dei paesi UE. Ma in assoluto si tratta di numeri che meritano una riflessione attenta: gli studenti che non completano la scuola secondaria di secondo grado sono più di seicentomila. Anche questo è un chiaro segnale che fa pensare ad una condizione diffusa di disagio giovanile. Una situazione che spesso ha conseguenze non indifferenti: senza un diploma o una qualifica, spesso, per questi giovani non è facile trovare un lavoro adeguatamente remunerato (oltre che gratificante). E ancora una volta, esistono differenze considerevoli tra le varie regioni italiane e assonanze con i dati sulla scomparsa di minori.

A volte, alcuni fenomeni sono analizzati in modo superficiale. Ad esempio, raramente si tiene conto del fatto che la maggior parte dei minori stranieri non accompagnati proviene da paesi nei quali sono in corso guerre o conflitti armati (di nuovo, chi conosce la differenza tra i due?). Da oltre un ventennio, le Nazioni Unite parlano di R2P di “responsabilità di proteggere” questi minori. Delle azioni che gli Stati membri dovrebbero intraprendere tenendo in considerazione i traumi che lasciano su questi ragazzi. Ma fino ad ora i risultati sono stati deludenti.

La lista delle possibili cause che possono portare un minore a decidere di abbandonare la propria famiglia (o il centro di accoglienza) è lunga.

Da tempo gli esperti sottolineano che la situazione è grave. In generale, però, quando si parla di minori scomparsi, si nota una certa indifferenza (non da parte delle autorità: l’Italia è l’unico paese dell’UE – insieme alla Spagna – ad essersi dotata di un Commissario Straordinario per far seguire il fenomeno delle persone scomparse). Persino le Nazioni Unite sembrano non voler dedicare a questo problema l’attenzione che meriterebbe. I minori sono oggetto di diversi degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile, ma il fenomeno dei minori scomparsi non compare da nessuna parte. Il numero impressionante che ogni anno viene comunicato da molti Stati non è stato sufficiente a far sì che a questa piaga sociale venisse dedicata una giornata internazionale. Il 25 maggio, la giornata dedicata ai minori scomparsi, non rientra nel novero delle Giornate Internazionali approvate dall’Assemblea delle Nazioni Unite: venne proposta nel 1983 da una associazione americana per ricordare un minore scomparso nel 1979 e adottata da un ristretto numero di paesi. C’è la Giornata per le Vittime di Tratta (il 30 luglio), quella per le Vittime di Sparizioni Forzate (il 30 agosto) e anche quella per ricordare i Bambini Innocenti Vittime di Aggressioni (il 4 giugno). Ma non la Giornata dei Minori Scomparsi. Come se questi bambini fossero invisibili.