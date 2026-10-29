Fiducia, cooperazione, competitività: i pilastri della sicurezza sociale

Ventisei miliardi per tenere insieme conti pubblici, salari, imprese e famiglie. La legge di bilancio 2027 nasce dentro un vincolo che nessuno può cancellare: l’Italia porta sulle spalle un debito enorme. Anche il deficit consentito dall’Europa non è denaro gratuito: oggi aiuta, domani presenta il conto. Per questo giudicare la manovra soltanto dalla quantità dei bonus sarebbe un errore.

Il Governo conferma una linea di sostegno al reddito e alla produzione. La riduzione dell’Irpef alleggerisce il prelievo sui lavoratori; la fiscalità agevolata sui premi di produttività lega una parte del salario ai risultati aziendali. E la tassazione ridotta degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi punta a lasciare più soldi nelle buste paga, senza caricare l’intero costo sulle imprese. Una scelta importante: i contratti devono tornare a dare potere d’acquisto, non soltanto recuperare in ritardo l’inflazione.

Restano gli incentivi agli investimenti e alle aziende, mentre la sanità reclama risorse e capacità organizzativa. Per i giovani servono opportunità concrete di occupazione e autonomia; per le famiglie, sostegni alla natalità e un fondo previdenziale per i nuovi nati. Sono segnali utili, ma nessun assegno sostituisce un lavoro stabile, una casa dignitosa o servizi che funzionano. Anche l’aumento della Tobin Tax, chiamato a contribuire alle coperture, impone attenzione: cercare gettito non deve indebolire i mercati che finanziano l’economia reale.

Alle porte delle scadenze elettorali, la tentazione di distribuire promesse non è scomparsa. Eppure questa manovra appare meno condizionata dall’assalto alla spesa di tante stagioni passate. Merito o necessità? Probabilmente entrambi. Ma sarebbe miope fermarsi qui.

L’Italia ha una forza troppo spesso dimenticata: la capacità di vendere nel mondo prodotti, competenze, qualità. La conquista del quarto posto tra gli esportatori, davanti al Giappone secondo alcune classifiche, non è un trofeo da esibire: è una responsabilità da difendere. Senza imprese competitive non ci sono occupazione duratura, salari migliori, welfare finanziabile. E senza lavoratori formati, infrastrutture efficienti, energia sostenibile e innovazione, neppure le imprese possono vincere.

Ecco la vera manovra che manca: un patto permanente tra Governo, sindacati, imprese e forze politiche. Non un accordo di facciata, ma impegni verificabili su produttività, formazione, investimenti, contrattazione e qualità dei servizi. Il conflitto democratico resta legittimo; trasformarlo in scontro permanente significa però regalare spazio agli estremisti e sottrarre futuro a chi lavora e a chi è povero.

La sicurezza sociale non nasce da un catalogo di bonus. Nasce dalla fiducia, dalla cooperazione, dalla capacità di competere senza lasciare indietro nessuno. La coesione non è una parola: è la più concreta politica industriale e sociale che l’Italia possa scegliere.