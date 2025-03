Festa della Trasfigurazione: esperienza dell’Eterno

“Qui vedi attraverso uno specchio e in immagini, lì lo vedrai a faccia a faccia. Allora davvero, com’egli ti conosce, sarai irraggiato dal suo eterno splendore, ne sarai felicemente illuminato, gloriosamente illustrato. Allora sotto lo splendore del volto di Dio, si avvererà ciò che il Profeta desiderava: Faccia risplendere il suo volto sopra di noi (Sal 66,2)”. Sono le parole di Pietro il Venerabile, l’ultimo dei grandi abati di Cluny, che introdusse proprio la festa della Trasfigurazione allora poco conosciuta nella Chiesa in Occidente.

Il cammino di Gesù si comprende solo alla luce dello Spirito Santo, come avviene nella nostra vita spirituale: tante cose non possiamo comprenderle con il ragionamento, né averne una spiegazione immediata. Se cerchiamo di spiegarle con le nostre limitate categorie, spesso finiamo per cadere nei sensi di colpa e di dubitare di tutto. La stessa cosa avviene con gli apostoli, che attendevano un messia di tipo politico-sociale. Ma più Gesù prosegue nella Sua missione, meno loro capiscono dove voglia portarli, non lo comprendono. Tanto che ne restano alla fine scandalizzati e lo abbandoneranno proprio nel momento della prova.

Per venire incontro alla loro debole fede il Signore porta con sé i suoi tre apostoli prediletti, per dargli un anticipo della Gloria futura, della Resurrezione: si trasfigura davanti a loro, gli mostra quale sarebbe stato il Suo e il loro destino se lo avessero seguito, la vittoria sulla morte. Anche noi, quando incominciamo a seguire davvero Cristo, abbiamo dal Signore degli “anticipi” della vita Eterna, che ci fanno intravedere che ben più grande è l’opera he vuole compiere in noi.

Forse questo è avvenuto in un momento di preghiera, in un incontro, attraverso una riconciliazione, forse con un gesto di amore gratuito, fatto o ricevuto: lì abbiamo potuto sperimentare come una “trasfigurazione”, abbiamo fatto esperienza dell’Eterno.