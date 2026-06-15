Fede, politica e bene comune: l’equilibrio proposto da Magnifica Humanitas

Il dibattito sulla laicità dello Stato rappresenta una delle questioni decisive della modernità. A partire dall’Illuminismo e dalle correnti liberali e massoniche che ne hanno raccolto l’eredità, si è progressivamente affermata l’idea che la religione debba essere confinata nella sfera privata, mentre la costruzione della società e delle istituzioni debba fondarsi esclusivamente sulla ragione umana e sul consenso dei cittadini. In questa prospettiva, la fede è considerata una scelta personale rispettabile, ma priva di una particolare rilevanza pubblica. La tradizione massonica moderna ha spesso condiviso questa impostazione. Pur non negando necessariamente il valore della religione, essa tende a considerarla una questione di coscienza individuale. Lo Stato dovrebbe pertanto mantenersi neutrale rispetto alle diverse confessioni e fondare la propria legittimità su principi universalmente accessibili, indipendenti da qualsiasi riferimento religioso. Questa visione ha influenzato profondamente il liberalismo politico e molte interpretazioni contemporanee della laicità.

La Dottrina sociale della Chiesa cattolica ha però sempre proposto una prospettiva diversa. Pur riconoscendo la distinzione tra Chiesa e Stato e rifiutando ogni forma di teocrazia, essa non accetta l’idea che la fede debba essere relegata esclusivamente nella sfera privata. La religione possiede infatti una dimensione sociale e culturale che può contribuire alla costruzione del bene comune.

In questo contesto si colloca l’enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. Il documento offre una proposta originale e particolarmente attuale, perché si confronta implicitamente non solo con il laicismo occidentale, ma anche con le nuove tendenze neo-teocratiche che emergono in diverse aree del mondo.

Da una parte, infatti, si osserva il tentativo di alcuni Stati di recuperare elementi religiosi come strumenti di legittimazione politica. Nella Russia contemporanea, il rapporto tra il potere di Vladimir Putin e la Chiesa Ortodossa Russa ha dato vita a una visione nella quale identità nazionale, tradizione religiosa e progetto geopolitico tendono a rafforzarsi reciprocamente. In India, il governo di Narendra Modi è spesso associato a una valorizzazione pubblica dell’identità induista come elemento fondante della nazione. Anche la Cina offre un esempio significativo, sebbene diverso dai precedenti. Sotto la guida di Xi Jinping, il riferimento religioso non assume la forma di una confessione dominante, ma si manifesta attraverso il recupero di elementi della tradizione culturale e filosofica cinese, in particolare del pensiero di Confucio. Negli ultimi anni il governo cinese ha valorizzato il patrimonio confuciano come strumento di coesione sociale, stabilità politica e legittimazione culturale dello Stato. Pur mantenendo il carattere ufficialmente laico e socialista della Repubblica Popolare, il richiamo ai valori confuciani — armonia, ordine, rispetto dell’autorità, responsabilità collettiva — è divenuto parte integrante della narrazione pubblica. Anche in questo caso emerge una tendenza a utilizzare una tradizione spirituale e culturale come fattore identitario e come supporto simbolico dell’azione politica, confermando come, nel mondo contemporaneo, il rapporto tra religione, cultura e potere stia assumendo forme nuove che sfuggono sia ai modelli classici della secolarizzazione occidentale sia a quelli delle tradizionali teocrazie religiose.

Nel mondo islamico si riscontrano fenomeni differenti ma ugualmente significativi. In alcuni Paesi a maggioranza sunnita o sciita la religione continua a svolgere un ruolo determinante nella definizione dell’ordinamento giuridico e della vita pubblica. Anche la Turchia contemporanea ha assistito a un crescente utilizzo del riferimento religioso come fattore di identità nazionale e di consenso politico. Un fenomeno analogo, pur in un contesto democratico e pluralista, può essere osservato negli Stati Uniti, dove una parte del movimento evangelico conservatore esercita una notevole influenza culturale e politica. L’alleanza tra alcuni predicatori televisivi, organizzazioni religiose e settori del mondo politico, particolarmente evidente durante la stagione di Donald Trump, ha riaperto il dibattito sul rapporto tra fede, identità nazionale e potere politico.

Questi fenomeni mostrano come il problema contemporaneo non sia soltanto quello del laicismo che marginalizza la religione, ma anche quello della possibile strumentalizzazione politica della fede. Da un lato vi è il rischio di una società che considera irrilevante ogni riferimento religioso; dall’altro quello di una religione trasformata in ideologia identitaria o in strumento di potere.

È proprio qui che emerge l’originalità di Magnifica Humanitas. Leone XIV non propone il ritorno a forme confessionali dello Stato, né auspica che le istituzioni pubbliche si identifichino con una particolare tradizione religiosa. Allo stesso tempo, rifiuta l’idea che la fede debba essere esclusa dal dibattito pubblico. La sua proposta è quella di una laicità positiva, fondata sul riconoscimento della dignità della persona umana e sulla distinzione tra autorità religiosa e autorità politica.

Lo Stato non è la fonte ultima dei diritti, ma neppure la religione deve diventare uno strumento di dominio politico. I diritti fondamentali precedono il potere e derivano dalla dignità intrinseca della persona. Lo Stato ha il compito di riconoscerli e tutelarli, mentre le comunità religiose possono contribuire alla vita sociale attraverso la testimonianza, l’educazione e l’impegno culturale, senza pretendere privilegi politici.

L’enciclica valorizza inoltre il principio di sussidiarietà, ricordando che la società non si esaurisce nello Stato. Famiglie, associazioni, comunità religiose e corpi intermedi partecipano alla costruzione del bene comune e meritano di essere sostenuti nella loro autonomia.

Il contributo di Magnifica Humanitas consiste dunque nell’indicare una via equilibrata tra due estremi che caratterizzano il mondo contemporaneo: il laicismo che privatizza completamente la fede e le nuove forme di neo-teocrazia che tendono a sacralizzare il potere politico. La proposta di Leone XIV è quella di una società autenticamente pluralista, nella quale la religione possa esprimersi liberamente nello spazio pubblico senza trasformarsi in strumento di dominio e nella quale lo Stato possa rimanere laico senza diventare ostile alla dimensione spirituale dell’uomo.

In una stagione storica segnata dal ritorno delle religioni sulla scena pubblica e dalla crisi delle grandi ideologie secolari, questa visione appare come uno dei contributi più interessanti per comprendere e costruire una laicità veramente umana, capace di coniugare libertà, pluralismo e bene comune.