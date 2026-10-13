Energia, flessibilità, investimenti: Meloni verso il Consiglio europeo

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, giovedì e venerdì sarà a Bruxelles per i lavori del Consiglio europeo. Oggi come da prassi parlamentare, la premier interverrà alla Camera e al Senato per illustrare ai parlamentari di maggioranza e opposizione quale sarà la posizione del governo. Ma mai come stavolta non sarà una pura formalità. Come ha fatto chiaramente capire lunedì agli imprenditori del Nord, intervenendo all’annuale assemblea di Assolombarda, a Milano, il nostro Paese non intende essere subalterno alla Ue, ma vuole essere protagonista delle scelte, soprattutto in questa fase, dove crescita e sviluppo richiedono decisioni coraggiose.

A partire dal capitolo del caro energia, che resta il principale ostacolo alla competitività dell’industria italiana e, per affrontarlo, non bastano più gli interventi emergenziali. Dall’assemblea generale di Assolombarda, la presidente del Consiglio, è tornata a sollecitare un cambio di passo a livello europeo, annunciando nuovi interventi sul fronte del prezzo del gas, della flessibilità fiscale e degli investimenti digitali. “Se noi non costruiamo risposte strutturali e di lungo periodo rischiamo di essere sempre più in balia dell’emergenza”, avverte la premier, richiamando le misure adottate dal governo per contenere gli effetti delle tensioni in Medio Oriente e lungo le rotte del Golfo. Dal taglio delle accise sui carburanti al meccanismo delle accise mobili, fino all’appello alle principali società energetiche per calmierare i prezzi. L’energia, sottolinea, è “la precondizione che tiene insieme tutto e il capitolo che più di tutti incide sulla competitività delle nostre imprese”. Negli ultimi anni, ricorda Meloni, il governo “ha stanziato oltre 60 miliardi di euro per proteggere gli italiani dal caro energia”.

Ora, però, la prima ministra passa la palla a Bruxelles. Anticipando il Consiglio europeo la Meloni ha inviato una lettera con il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il primo ministro belga Bart De Wever al presidente del Consiglio europeo António Costa. L’iniziativa è il secondo atto della riunione della scorsa settimana del gruppo informale degli “Amici della competitività” e punta a rilanciare tre direttrici: accelerare gli investimenti nei settori strategici, a partire da energia e digitalizzazione; impedire l’introduzione di nuovi oneri burocratici; ridurre gli obblighi di rendicontazione imposti dall’Unione europea, soprattutto alle piccole e medie imprese.

Al Consiglio europeo la presidente del Consiglio intende riproporre anche la richiesta di maggiore flessibilità fiscale per compensare gli effetti dell’inflazione sulla spesa pubblica. La questione è già stata affrontata dal ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione dell’Ecofin. Secondo la Meloni, l’aumento dei prezzi determina maggiori uscite automatiche per lo Stato, attraverso voci come pensioni e assegno unico, oltre a far lievitare i costi dei cantieri pubblici già avviati a causa dei rincari delle materie prime. Si tratta, spiega la premier, di miliardi di euro di spesa aggiuntiva che non derivano da nuove decisioni del governo, ma da fattori esterni. Queste risorse finiscono tuttavia per occupare lo spazio consentito dalle regole europee, riducendo i margini disponibili per sostenere imprese, investimenti e crescita. Per questo, sostiene, una maggiore flessibilità rappresenterebbe una proposta “semplice, di buon senso, oltre che di responsabilità”.

La novità che potrebbe emergere dopo il Consiglio europeo è che il suo presidente, Antonio Costa, prenderà in mano il dossier del prossimo bilancio europeo, con l’obiettivo di raggiungere un accordo “entro la fine dell’anno”. “In un certo senso il dibattito al Consiglio europeo rappresenta un primo passo in una nuova fase dei negoziati sul Qfp, una fase in cui le cose dovranno effettivamente diventare molto più concrete per poter giungere a un accordo entro la fine dell’anno”, spiega un alto funzionario europeo.

Per quanto riguarda l’agenda dei lavori il primo punto all’ordine del giorno sarà la competitività; la discussione si aprirà alla presenza della presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Successivamente, i leader si confronteranno sui prezzi dell’energia in formato a 27 e affronteranno il tema degli squilibri macroeconomici globali durante il pranzo. Nel pomeriggio sarà il turno del Quadro finanziario pluriennale (Qfp). Per cena è prevista una discussione strategica sull’allargamento e sulle riforme. Venerdì, la giornata riprenderà alle 10, con arrivi previsti tra le 8.30 e le 9. Il primo argomento sarà l’Ucraina: i leader ascolteranno il presidente Zelensky sugli ultimi sviluppi, seguiti da un dibattito al 27. Si passerà poi ai temi della difesa e della sicurezza e del Medio Oriente, per poi toccare il tema della migrazione durante il pranzo. Al termine della riunione si terrà la conferenza stampa conclusiva con i vertici Ue Costa e von der Leyen.