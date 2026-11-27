Tre grandi potenze non soltanto nucleari ma anche economiche, Cina, Stati Uniti e Russia, hanno messo nero su bianco, in mondovisione e circondate dai rispettivi staff di vertice, una dichiarazione di pace. Non una dichiarazione per la pace, ma di pace: un testo sottoscritto da capi di Stato che impegnano l’intero Paese, e che per questo misura il peso delle responsabilità assunte. Arriva nel mezzo di gravi conflitti globali, e proprio per questo resta una pietra miliare, al di là dei singoli protagonisti. C’è poi un fatto nuovo sul piano del disarmo. Con l’ingresso della Cina accanto alle due superpotenze tradizionali, si apre la possibilità di un percorso a tre. Dopo la scadenza del trattato New START, lo stesso presidente Trump aveva auspicato una ripresa del disarmo nucleare con questa formula. Il primo passo concreto è dunque un nuovo trattato sul modello del New START, firmato però da almeno tre soggetti: saranno loro a dare continuità e applicazione alla dichiarazione appena sottoscritta.

Il messaggio, inoltre, non riguarda soltanto i firmatari. Oltre ai tre leader, esistono altre sei potenze nucleari, e a tutte è arrivato un segnale forte di limitazione della proliferazione, che vale anche per quelle future. È un effetto indiretto, ma non meno importante. Resta una questione di fondo: la pace non può poggiare soltanto sull’equilibrio della deterrenza. In queste guerre globali la deterrenza si è dimostrata poco efficace nel frenare i conflitti, mentre è cresciuta in tutta la società mondiale la paura della minaccia nucleare. Serve un cambio di paradigma, che passa anzitutto dalla diplomazia. Essa deve ripartire dal Trattato di non proliferazione nucleare e, in particolare, dall’articolo 6, già applicato in parte e ora da completare, con il ruolo di controllo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica di Vienna. Il secondo strumento è la cooperazione internazionale. Come ricordava Paolo VI, “lo sviluppo è il nuovo nome della pace”, riguarda l’intera umanità. Oggi siamo materialmente in grado di sfamare tutti gli affamati, di convertire l’atomica in energia di pace, di garantire una vita dignitosa a ogni popolo e di arginare il danno ambientale che stiamo causando. Mancano non i mezzi, ma la volontà di usarli insieme.

Se la cooperazione prende il posto della paura, i popoli possono ritrovare serenità e sicurezza. È questa la vera sfida che la dichiarazione di novembre consegna ai leader mondiali: trasformare un impegno solenne in atti verificabili, in trattati, in controlli, in progetti condivisi. Dobbiamo impegnarci per costruire una civiltà dell’amore, capace di mettere al primo posto il dialogo e la pace tra i popoli. Le firme, da sole, non bastano: ma sono il punto di partenza da cui ricominciare per creare un mondo migliore.