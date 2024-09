Diritto alla cura: perché molte persone non possono permetterselo

Attualmente, in Italia, per quanto riguarda il diritto alla cura, non ci sono buone notizie. Molti anziani, a causa della mancanza di risorse economiche, rinunciano ad effettuare le cure di cui avrebbero bisogno, in special modo di quelle odontoiatriche e delle altre in cui è necessario pagare un ticket elevato. Ciò, indubbiamente, è un fatto di inaudita gravità che, nel nostro Paese, accade da molto tempo perché, il potere d’acquisto delle famiglie, ha subito un forte decremento e sta causando diversi effetti a catena. Il dover rinunciare alle cure mediche però, è dovuto a un sistema sanitario che, in misura sempre maggiore, sta andando verso lo sfacelo, basti pensare alle aggressioni di cui, negli ultimi tempi, è stato fatto oggetto il personale sanitario.

Alla luce dei fattori appena esemplificati occorre che, le istituzioni preposte, agiscano con celerità per dotare il Sistema Sanitario Nazionale dei medici, degli infermieri e degli operatori sanitari necessari per garantire il diritto alla cura ad ogni cittadino. Occorre ricordare che, negli ultimi tempi, tanti di loro stanno andando in pensione per sopraggiunti limiti di età oppure a prestare servizio in altri Paesi in cui gli stipendi sono più alti. In Italia, purtroppo, si sta investendo molto poco nel comparto sanitario e ciò implica un allungamento delle liste di attesa e, di conseguenza, fa sempre più fatica a garantire il diritto alla cura dei cittadini. Servono quindi risorse pubbliche importanti per porre fine all’esodo verso l’estero del personale medico e infermieristico ma, soprattutto, investire nelle nuove tecnologie al fine di permettere ad ognuno di poter usufruire di un sistema sanitario sempre più all’avanguardia.