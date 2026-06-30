Diritto alla casa sempre più fragile: cresce l’emergenza abitativa in Italia

In Italia il diritto all’abitare sta attraversando una fase di profonda difficoltà. Le analisi condotte da diverse realtà impegnate quotidianamente nel sostegno alle persone più fragili mostrano come la povertà abitativa sia in costante crescita e coinvolga un numero sempre maggiore di famiglie. Le organizzazioni del terzo settore continuano a intervenire con aiuti concreti per il pagamento degli affitti, delle utenze e delle altre spese legate alla casa, offrendo un sostegno essenziale a chi si trova in condizioni di forte vulnerabilità. Tuttavia, questo impegno, pur fondamentale, non può sostituire il ruolo delle istituzioni. La crisi abitativa non rappresenta più un fenomeno temporaneo, ma una problematica strutturale che richiede risposte organiche e durature. Le difficoltà economiche rendono sempre più complesso mantenere un’abitazione e, di conseguenza, cresce anche il numero delle persone che rischiano di perdere la propria casa. Per molte famiglie ciò significa trovarsi improvvisamente in una condizione di estrema precarietà, con conseguenze che incidono non solo sul piano materiale, ma anche su quello sociale, educativo e psicologico. Disporre di un’abitazione dignitosa costituisce infatti il presupposto indispensabile per costruire un progetto di vita stabile, soprattutto per i bambini e per i giovani.

A rendere il quadro ancora più contraddittorio vi è la presenza di numerosi immobili inutilizzati, mentre aumentano le persone che non riescono ad accedere a un alloggio adeguato. Questa situazione evidenzia la necessità di promuovere politiche capaci di favorire un utilizzo più efficace del patrimonio abitativo disponibile e di ampliare le opportunità di accesso alla casa per chi si trova in difficoltà. Diventa quindi indispensabile rafforzare gli strumenti di welfare dedicati all’abitare, sostenendo le famiglie con interventi che alleggeriscano il peso dei canoni di locazione e favoriscano una maggiore accessibilità agli alloggi. Il costo elevato degli affitti, soprattutto nei grandi centri urbani, rappresenta infatti uno dei principali ostacoli all’autonomia di lavoratori, giovani e nuclei familiari, costringendo molte persone a vivere lontano dai luoghi di studio o di lavoro oppure a rinunciare a opportunità importanti.

Particolare attenzione merita anche la condizione degli studenti fuori sede, che spesso incontrano notevoli difficoltà nel reperire sistemazioni a costi sostenibili. La scarsità di alloggi accessibili rischia di trasformare il diritto allo studio in un privilegio riservato a pochi, limitando le possibilità di formazione e di crescita personale. Per queste ragioni è fondamentale che le istituzioni assumano un ruolo centrale nella definizione di politiche abitative efficaci, capaci di garantire il diritto alla casa come elemento essenziale della dignità della persona. Assicurare a tutti un’abitazione adeguata significa tutelare un diritto fondamentale e contribuire alla costruzione di una società più equa, inclusiva e solidale.