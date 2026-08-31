Dalle spade ai vomeri: custodire il Creato per costruire la pace

Nel suo Messaggio per l’occasione, Papa Leone XIV richiama la celebre profezia di Isaia: “Forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci”. Scegliendo questo versetto, il Pontefice evidenzia un nesso inscindibile che finora abbiamo forse rischiato di sottovalutare: il legame profondo e viscerale tra la custodia della nostra casa comune e la ricerca attiva della pace.

La guerra non è soltanto una tragedia umana fatta di morti, profughi e sofferenze sfigurate; è anche un principio di devastazione ecologica e ambientale su vasta scala. Ogni conflitto stravolge la terra: la presenza pervasiva e strisciante di mine e ordigni rende interi territori inabitabili e mortali per decenni. Allo stesso tempo, l’economia di guerra e la corsa al riarmo alimentano una logica puramente estrattiva e predatoria nei confronti delle risorse naturali, inquinando e distruggendo gli ecosistemi ben oltre i confini dei campi di battaglia.

Ma c’è un secondo inquinamento, non meno tossico di quello chimico o atomico: è l’inquinamento sociale. In un’epoca dominata dai conflitti ibridi, dai cyberattacchi e dalla disinformazione digitale, la guerra penetra nel tessuto connettivo delle nostre società europee e occidentali, instillando un malessere generalizzato, una tensione costante e una paura contagiosa che avvelena le relazioni quotidiane e le comunità.

Di fronte a questo scenario, dove la diplomazia e le istituzioni europee appaiono troppo spesso sfilacciate e paralizzate dalle proprie divisioni, la voce della Chiesa torna a indicare la radice del problema. Il punto nevralgico del messaggio papale ci riporta lì dove ogni conflitto ha origine e da dove ogni riconciliazione deve partire: il cuore umano.

Non si tratta di cercare un’intima e comoda tranquillità spirituale per fuggire dalla realtà. Per i credenti e per tutte le persone di buona volontà, prendersi cura del creato oggi significa ritrovare dentro di sé la forza di promuovere parole, gesti e atteggiamenti capaci di disarmare la quotidianità. È l’impegno a costruire una “diga” contro il clima di odio e rassegnazione, trasformando la paura in una determinazione operosa.

La promessa del profeta Isaia non è un’utopia ingenua. Solo disarmando i cuori e disinvestendo dalla violenza sarà possibile trasformare le spade in vomeri e le lance in falci, edificando un mondo non solo più giusto e umano nelle relazioni sociali, ma anche più sano e rispettoso per l’ambiente che ci ospita e per tutti gli esseri viventi della Terra.