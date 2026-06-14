Nel corso del suo viaggio in Spagna il Papa ha frequentemente citato Sant’Agostino. Sabato visiterà la cattedrale dove sono custodite le sue spoglie. In Algeria Leone XIV aveva visitato Annaba (l’antica Ippona), dove Sant’Agostino fu vescovo per 34 anni. Primo pontefice a visitare il Paese e primo Papa agostiniano della storia, Robert Francis Prevost ha celebrato la Messa nella Basilica di Sant’Agostino. Il pellegrinaggio agostiniano prosegue sabato con la trasferta a Pavia e Sant’Angelo Lodigiano. Il Papa si recherà prima nel Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao). Qui si intratterrà con dirigenti, personale medico e, insieme ai genitori, alcuni bambini in cura. Poi la tappa alla Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro, dove sono custodite le spoglie di sant’Agostino. A dare il benvenuto al Papa i confratelli agostiniani. Padre Joseph L. Farrell, priore generale dell’Ordine di Sant’Agostino. Padre Gabriele Pedicino, priore della Provincia agostiniana d’Italia. Padre Gianfranco Casagrande, priore del Convento dei religiosi cui è affidata la cura pastorale della Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. All’incontro con la comunità agostiniana seguirà nel chiostro il saluto ai vescovi della Lombardia.

Il legame tra Sant’Agostino e Pavia è storico e indissolubile. La città ospita le reliquie del Dottore della Chiesa da oltre 13 secoli. Custodite con devozione appunto nella celebre Basilica di San Pietro in Ciel d’Oro. Le tappe fondamentali di questo legame includono la traslazione (VIII secolo). Attorno al 723 d.C., il re longobardo Liutprando riscattò i resti del Santo da Cagliari (allora minacciata dai pirati). E li fece trasferire solennemente a Pavia che era capitale del regno. Qui la dimora definitiva. Dal 1327 le spoglie riposano all’interno della monumentale Arca di Sant’Agostino, un capolavoro di scultura gotica trecentesca. La sua custodia è da sempre affidata all’Ordine di Sant’Agostino. Ricca la memoria letteraria. Il luogo sacro è così intriso di spiritualità e storia da essere citato persino da Dante Alighieri nel Canto X del Paradiso. Oggi la città celebra questo legame anche attraverso iniziative culturali e di valorizzazione, promosse attivamente dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino.

Nella basilica di Pavia Robert Francis Prevost presiederà la celebrazione della Parola cui seguirà la venerazione delle reliquie del vescovo di Ippona. Il Papa terrà un discorso quindi si sposterà al duomo nel cui sagrato ci sarà l’omaggio floreale dei bambini e il saluto a loro e alla comunità sudamericana. Successivamente il Pontefice entrerà in cattedrale e, accolto dai membri del Capitolo, sosterà in adorazione del Santissimo Sacramento e davanti all’altare di San Siro, primo vescovo e patrono della diocesi e della Città. Al termine, a piedi, il Papa si recherà a piazza Vittoria per l’incontro, alle 17.30, con la cittadinanza. Dopo il discorso e i saluti, l’avvio verso il Campo di Rugby CUS di Cravino e alle 18.45 il decollo in elicottero verso Sant’Angelo Lodigiano, dove nella parrocchia dei Santi Antonio Abate e Francesca Cabrini, pronuncerà un discorso. Alle 19.30, lasciata la parrocchia, Leone XIV si dirigerà allo stadio comunale, per il congedo dalle autorità e il decollo verso l’eliporto del Vaticano.