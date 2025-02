Da cosa dipende il futuro dell’Europa

Il rapporto tra Europa e Stati Uniti sta attraversando una fase critica. Le frizioni geopolitiche, le divergenze economiche e le differenti strategie di sviluppo tecnologico hanno reso sempre più evidenti le distanze tra le due sponde dell’Atlantico. Se da un lato gli Stati Uniti stanno perseguendo politiche protezionistiche con l’Inflation Reduction Act e la corsa alla supremazia tecnologica, dall’altro l’Unione europea si trova a dover affrontare un ritardo strutturale nelle innovazioni e nella competitività industriale, oltre a sfide sempre più complesse legate alla sicurezza e alla stabilità interna.

L’Europa non può permettersi di restare indietro nella corsa globale all’innovazione. Cina e Stati Uniti stanno consolidando il loro dominio nei settori strategici dell’intelligenza artificiale, della transizione energetica, della digitalizzazione e della difesa. L’Ue deve rispondere con politiche industriali ambiziose, investimenti massicci in ricerca e sviluppo e un maggiore coordinamento tra gli Stati membri per sostenere la crescita delle proprie aziende tecnologiche e ridurre la dipendenza dai giganti americani e cinesi. La creazione di una politica industriale comune, accompagnata da un piano per l’autonomia strategica nel settore delle materie prime critiche e della produzione di semiconduttori, diventa essenziale per garantire il futuro economico e politico del continente.

Le minacce alla sicurezza europea sono sempre più evidenti: la guerra in Ucraina, le tensioni nel Medio Oriente e le incursioni digitali attraverso la disinformazione sono solo alcune delle sfide che mettono a rischio la stabilità dell’Unione. In questo contesto, emerge l’esigenza di un rafforzamento della difesa comune e di una maggiore cooperazione tra i Paesi membri per ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti e costruire un sistema di sicurezza autonomo ma complementare alla Nato. L’Unione europea deve anche contrastare le interferenze straniere, le campagne di disinformazione e le operazioni ibride che mirano a destabilizzare le democrazie europee.

Il futuro dell’Europa non può prescindere da un’evoluzione istituzionale più decisa. L’attuale assetto basato sul consenso intergovernativo si è dimostrato spesso inefficace di fronte alle sfide globali. La proposta di un’Europa più integrata, con una maggiore cessione di sovranità a livello comunitario, trova sempre più sostenitori tra i leader europei. L’obiettivo è costruire un’Europa più forte e coesa, in grado di competere alla pari con Stati Uniti e Cina.

In questo scenario di profonde trasformazioni, il recente discorso di Mario Draghi al Parlamento europeo ha rappresentato un momento di grande valore politico e strategico. L’ex presidente della Banca centrale europea ha sottolineato la necessità di affrontare le sfide del futuro senza divisioni interne. Draghi ha evidenziato l’urgenza di una politica industriale comune, di una maggiore autonomia strategica e di un impegno concreto per difendere la democrazia europea dalle interferenze esterne. Ha inoltre messo in guardia contro il rischio della disinformazione, descrivendola come un vero e proprio “cavallo di Troia” utilizzato per destabilizzare le istituzioni e indebolire il consenso democratico.

L’Europa si trova di fronte a un momento decisivo. L’unità interna e la capacità di arginare gli attacchi esterni sono elementi fondamentali per costruire un’Europa più forte e indipendente. La sfida è complessa, ma è anche un’opportunità storica: trasformare il Vecchio Continente in un attore globale capace di dettare le proprie regole e di garantire il benessere dei suoi cittadini. L’ora delle scelte è arrivata, e l’Europa non può permettersi di esitare.