Fratelli e sorelle, oggi il Vangelo ci mette davanti all’ultima pagina. Non a una pagina di paura, ma a una pagina di verità. Gesù ci dice: “Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli”. È la pagina del giudizio universale. È il Vangelo di Cristo Re, il Re che non giudica dal trono con la corona d’oro, ma che giudica dall’amore. Perché il suo trono è la Croce. La sua corona è di spine. Il suo giudizio non è: “quanto hai pregato?”, “quante Messe hai fatto?”, “quanti rosari hai detto?”. Il suo giudizio è molto più concreto, molto più scomodo, molto più vero: “Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”.

Fratelli, fermiamoci qui. Perché questo Vangelo ci spiazza. I giusti rispondono: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare?” Non se ne erano accorti. Non avevano fatto beneficenza per farsi vedere. Avevano amato senza saperlo. Avevano amato senza calcolo. E gli altri, invece, quelli alla sinistra, dicono la stessa cosa: “Signore, quando ti abbiamo visto e non ti abbiamo servito?”. Anche loro non se ne erano accorti. Ma non avevano amato. Ecco il cuore del Vangelo: alla fine non saremo giudicati su quello che abbiamo detto di Dio, ma su quello che abbiamo fatto a Dio, nascosto nel volto del fratello più piccolo. Questa è la grande rivoluzione cristiana. Dio non si è nascosto nel potente, nel ricco, in chi conta. Si è nascosto nel piccolo. Nel bambino, nel malato, nel povero, nello straniero, nel carcerato, in chi nessuno vuole guardare.

Quante volte noi cerchiamo Dio in alto, nelle cose grandi, nei miracoli spettacolari, e invece Dio è lì, accanto a noi, nel piatto che manca, nella parola che consola, nella visita che nessuno fa più. Io penso a quante case a Siracusa, a quante famiglie, dove c’è un anziano solo che aspetta una telefonata. Quanti malati che aspettano una visita. Quanti giovani che hanno fame non di pane, ma di ascolto, di un padre, di una madre che li guardi davvero. Quanti stranieri che hanno fame di accoglienza, non di giudizio. Gesù ci dice: lì ci sono Io. Non è una metafora. È reale. “L’avete fatto a me”.Quando dai da mangiare a un povero, dai da mangiare a Gesù. Quando visiti un malato, visiti Gesù. Quando perdoni, quando accogli, quando ti fermi, stai toccando Gesù. Ecco perché la fede senza carità è una fede morta. Non basta dire “Signore, Signore”. Bisogna sporcarsi le mani con l’amore.

E qui, fratelli, entra la Madonna delle Lacrime. Perché Maria a Siracusa ha pianto? Nel 1953, in via degli Orti, in una casa umile, in una famiglia semplice, quella di Angelo Iannuso e Antonina Giusto. Un quadretto di gesso ha cominciato a lacrimare. Quattro giorni di lacrime. Lacrime vere, lacrime umane, analizzate dalla scienza, e che la Chiesa ha riconosciuto. Perché Maria ha pianto? Non ha pianto per spaventarci. Ha pianto perché è Madre. Una madre piange quando vede i suoi figli che non si vedono più tra loro. Quando vede un mondo che ha fame e non condivide il pane. Quando vede un mondo che ha sete di amore e offre solo indifferenza. Quando vede i suoi figli che diventano capre, che si separano, che si dividono, che si giudicano. Le lacrime di Maria a Siracusa sono il commento più vero a questo Vangelo. Maria piange perché noi non riconosciamo più Gesù nel fratello. Maria piange perché abbiamo separato la fede dalla carità. Maria piange perché abbiamo dimenticato che il giudizio sarà sull’amore.

Ma attenzione: le lacrime di Maria non sono lacrime di condanna. Sono lacrime di intercessione. Sono lacrime che lavano, che purificano, che convertono. Quante persone, venendo qui a Siracusa, davanti a quel volto dolcissimo, hanno pianto anche loro e sono tornate a casa cambiate. Hanno ricominciato a perdonare. Hanno ricominciato a pregare. Hanno ricominciato ad amare. Maria non ci punta il dito. Maria ci asciuga le lacrime. Maria ci prende per mano e ci porta a Gesù. E ci dice, come a Cana: “Fate quello che vi dirà”. E Gesù oggi ci dice: “Ama il più piccolo”.

Allora, fratelli, cosa ci chiede oggi Cristo Re? Non ci chiede di essere perfetti. Ci chiede di essere vicini. Il Vangelo di oggi ci dà un esame di coscienza concreto, che possiamo fare stasera, prima di andare a dormire. Oggi ho dato da mangiare a chi aveva fame? Non solo pane, ma anche una parola buona. Oggi ho dato da bere a chi aveva sete? Sete di giustizia, sete di verità, sete di essere ascoltato. Oggi ho accolto lo straniero? O l’ho giudicato prima ancora di conoscerlo? Oggi ho vestito chi era nudo? Non solo di vestiti, ma di dignità. Quante persone sono nude di affetto, nude di speranza. Oggi ho visitato il malato? O ho rimandato, ho detto “non ho tempo”? Oggi sono andato a trovare chi è in carcere? In carcere c’è anche chi è prigioniero della solitudine, della depressione, del peccato, della droga. Quanti carceri invisibili ci sono intorno a noi. Fratelli, non dobbiamo fare cose grandi. Dobbiamo fare piccole cose con grande amore. Madre Teresa diceva: “Non possiamo fare grandi cose, ma piccole cose con grande amore”. Il Re del Vangelo non ci chiederà quanti follower avevamo. Ci chiederà: hai amato? Hai avuto il coraggio di fermarti? Hai avuto il coraggio di vedere Gesù nel volto sfigurato del fratello? E allora, se oggi ti senti alla sinistra, se ti senti lontano, se ti senti indegno, non avere paura. Perché c’è ancora tempo. Il Vangelo di oggi è ancora un tempo di misericordia. Cristo Re è ancora sulla Croce con le braccia aperte. E Maria è ancora lì, con le lacrime, che intercede per noi.

Lei è la Madre che piange per i suoi figli, ma è anche la Madre che ci indica la strada: oltre il buio, c’è la luce. Oltre le lacrime, c’è la gioia. Oltre il giudizio, c’è la misericordia, se abbiamo imparato ad amare. Concludo con questa immagine, fratelli. Alla fine della nostra vita, non ci presenteremo davanti a Dio con i nostri titoli, con i nostri soldi, con i nostri successi. Ci presenteremo con le mani. E Gesù guarderà le nostre mani. Se le nostre mani sono vuote perché abbiamo tenuto tutto per noi, saremo poveri. Se le nostre mani sono piene perché abbiamo dato, perché abbiamo servito, perché abbiamo amato, allora sentiremo la voce più bella del Vangelo: “Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo”. E in quel momento, accanto a Gesù, ci sarà Maria, la Madonna delle Lacrime, che asciugherà per sempre le nostre lacrime. E non ci sarà più fame, né sete, né solitudine, né carcere. Ci sarà solo amore.