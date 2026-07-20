Crisi idrica e povertà: quando l’acqua diventa una nuova disuguaglianza

L’acqua è un diritto universale riconosciuto anche dalle Nazioni Unite. Ma questo diritto è garantito a tutti gli abitanti del pianeta solo in teoria. Siccità e carenza di risorse idriche non colpiscono tutti allo stesso modo. La possibilità di accedere ad acqua potabile in modo continuo e in quantità sufficienti è fortemente legata a diversi fattori. Uno di questi sono le condizioni economiche e il livello di reddito. Addirittura, in alcuni casi, la scarsità d’acqua può aumentare le conseguenze e i disagi legati alla povertà. Nel mondo ma anche in Italia. Le regioni meridionali e le isole, in media fanno registrare livelli di reddito più bassi e la percentuale di popolazione in condizioni di povertà estrema o multidimensionale e di esclusione sociale sono maggiori. Contemporaneamente, è qui che più frequentemente la popolazione deve far fronte a razionamenti idrici, interruzioni della fornitura di acqua potabile e reti che presentano perdite elevate.

Spesso, per una famiglia a basso reddito, avere accesso all’acqua potabile comporta costi insostenibili. L’acquisto di acqua in bottiglia, l’installazione di sistemi di accumulo o filtrazione, la necessità di lunghi tragitti per prelevare acqua potabile da fonti sicure, l’aumento delle spese domestiche e i disagi provocati dalle interruzioni del servizio incidono in misura maggiore sui bilanci domestici di chi dispone di risorse economiche limitate. A questo si aggiungono fattori “indiretti” come la riduzione della produzione agricola, l’aumento dei beni primari – come i prodotti alimentari o la sanità – e la perdita di reddito nei settori più dipendenti dalla disponibilità d’acqua. A confermarlo sono i numeri. Nelle regioni del Nord, pur colpite da episodi di siccità sempre più frequenti, la presenza di reti idriche più efficienti e maggiori risorse pubbliche consentono una maggiore capacità di risposta alle emergenze. Nel Mezzogiorno e nelle Isole, invece, la scarsità della risorsa “acqua” spesso fa i conti con infrastrutture obsolete, maggiori perdite nelle reti di distribuzione, servizi meno continui e una minore capacità di investimento da parte delle amministrazioni locali.

Tutto questo genera un circolo vizioso: la povertà rende più difficile affrontare la crisi idrica, ma la crisi idrica contribuisce a far aumentare la condizione di povertà. E rischia di ampliare il divario tra territori e gruppi di persone, penalizzando proprio le comunità che avrebbero maggiore bisogno di servizi pubblici efficienti.

Un fenomeno che non riguarda solo l’Italia. In Europa, nonostante le conseguenze del cambiamento climatico occupino così tanti aspetti della vita dei cittadini europei, i governi sembrano indifferenti. Nel 2024, al Parlamento Europeo sono stati tenuti solo 21 (su 4.477) discorsi che facevano riferimento al rapporto clima-salute. Un numero bassissimo e per di più in calo rispetto agli anni precedenti (66 del 2023 e 91 del picco del 2021). Come se a nessuno importasse di questi problemi o se ci si fosse rassegnati ad uno stato di cose che non si riesce a risolvere. I capi di Stato europei hanno pubblicato sui social media contenuti correlati a clima-salute solo 36 volte in tre anni (0,05% dei post totali). Anche nel settore corporate, questo argomento mostra un calo: il rapporto tra cambiamenti climatici, siccità e salute pubblica è quasi assente dai dibattiti parlamentari. Come se non esistesse.

Invece esiste. E i dati lo confermano. Uno studio del CNR riporta che nell’ultimo decennio la velocità con cui le temperature sono aumentate è raddoppiata. Un altro studio ha collegato i picchi di calore con i decessi: nel 2024, le morti legate al caldo, in Europa, sono state 62.775. Un numero destinato a crescere entro il 2050-2100, superando anche il numero delle morti causate dal freddo. Secondo la terza edizione del Lancet Countdown, il report che monitora gli effetti del cambiamento climatico sulla salute, sull’economia e sul mondo del lavoro, nel periodo 2015/24 le allerte sanitarie giornaliere per caldo estremo sono aumentate del 318% rispetto al 1991/2000. Di nuovo emerge il divario tra Nord e Sud. Gli avvisi estremi sono cresciuti del 316% in Europa meridionale, del 450% in Europa occidentale, del 198% in Europa orientale e del 238% in Europa settentrionale. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS2468-2667(26)00025-3/fulltext Nel decennio 2015/24, il 65,2% delle regioni NUTS3 europee (936 su 1.435) ha subito almeno un periodo di siccità estrema estiva (le NUTS, Nomenclature of Territorial Units for Statistics, sono le regioni classificate da Eurostat per uniformare la rac). Il 68,5% ha registrato un aumento della durata delle siccità rispetto al periodo 1981/2010.

Ancora una volta, considerevoli le differenze tra le regioni europee e all’interno dei singoli Stati. Nel 2023, è aumentato di un milione il numero di persone che ha sofferto di insicurezza alimentare moderata o grave in Europa (rispetto alla media del periodo 1981/2010), a causa dell’aumento di ondate di calore e siccità. Ma sono le famiglie a basso reddito ad avere una probabilità maggiore di insicurezza alimentare (10,9 punti percentuali in più).

Uno studio pubblicato sull’Economist ha unito le temperature medie previste in 854 città europee con il modello elaborato da Pierre Masselot e dalla London School of Hygiene & Tropical Medicine sulla relazione tra temperatura e mortalità. I dati confermano che il numero di vittime è legato a vari fattori come la predisposizione degli edifici a resistere. Ma il metodo applicato alle diverse città non tiene conto di alcuni fattori, come l’umidità, pur considerando, in parte, il calore notturno che è uno dei motivi per cui quest’ondata di calore è stata così pericolosa perché il corpo ha poco tempo per recuperare. In Italia è aumentato il numero dei Comuni che, in aggiunta ai tradizionali piani caldo, hanno fornito servizi aggiuntivi per i più fragili, ad esempio gli anziani, aprendo “rifugi climatici” come le biblioteche, i musei e alcune sedi municipali. Da Genova a Torino fino a Perugia, molte amministrazioni comunali hanno realizzato una “rete di rifugi freschi” accessibili durante i giorni di caldo più intenso. Accanto alle esperienze delle grandi città emergono anche iniziative innovative anche nei centri più piccoli. Ad Ancona il Comune concede in comodato gratuito condizionatori portatili alle persone più fragili che ne sono prive. A Legnano, studenti delle scuole superiori e universitari si sono attivati per assistere gli anziani soli. A Follonica e Oristano, il contrasto al caldo passa anche attraverso giornate organizzate al mare dedicate agli anziani. Ancora una volta da notare come queste iniziative sono quasi assenti al Sud.

Ma a nessuno sembra importare nulla quando ad essere colpiti sono i più piccoli. Eppure, i dati delle Nazioni Unite sono impressionanti. Il Rapporto sui rischi climatici per l’infanzia 2026 dell’UNICEF mostra uno scenario preoccupante: quasi la metà dei bambini del pianeta, circa 1,1 miliardi, è esposta contemporaneamente ad almeno tre pericoli climatici che mettono a rischio salute, istruzione, sicurezza e possibilità di sviluppo. Secondo l’analisi, i fenomeni più diffusi comprendono alluvioni, siccità, tempeste, incendi, ondate di calore e altri eventi estremi che stanno diventando sempre più frequenti e intensi. “Le vite dei bambini continuano a essere sconvolte dall’impatto di ondate di calore, incendi boschivi, siccità e inondazioni – ha dichiarato Catherine Russell, direttrice generale dell’UNICEF -. La metà dei bambini del mondo vive oggi con almeno tre minacce climatiche sovrapposte che influenzano la loro vita quotidiana”. La situazione è particolarmente critica proprio nei paesi più poveri: in diverse aree dell’Africa subsahariana, dell’Asia meridionale e del Pacifico. Nel Sahel milioni di bambini convivono contemporaneamente con temperature estreme, siccità prolungate e tempeste di sabbia. In paesi come Bangladesh, Pakistan e Myanmar l’esposizione multipla ai rischi climatici raggiunge livelli tra i più elevati al mondo. Ma anche i paesi sviluppati non sono risk-free. In Italia, oltre sei milioni di bambini risultano esposti contemporaneamente alla siccità e alle ondate di calore.

I fenomeni estremi tendono a sommarsi e generano effetti sempre più gravi. Uno degli aspetti più interessanti del rapporto UNICEF riguarda l’analisi degli effetti cumulativi e gli effetti secondari. Spesso cambiamenti climatici e siccità influiscono in modo permanente sulle condizioni di vita delle comunità. Ad esempio, una siccità prolungata può provocare scarsi raccolti e malnutrizione. L’arrivo di una tempesta, poco tempo dopo può favorire la contaminazione delle riserve idriche e favorire la diffusione di malattie sulla comunità già indebolita dal primo evento estremo. I dati lo confermano: le malattie diarroiche, strettamente collegate alla qualità dell’acqua, rappresentano una delle principali cause di morte nei bambini sotto i cinque anni. Ancora una volta si tratta di un meccanismo, prevedibile ed evitabile, che crea una spirale terrificante. I bambini non riescono a riprendersi da uno shock che vengono colpiti dal successivo. Gli effetti negativi si accumulano, col rischio di compromettere il loro sviluppo fisico e psicologico per sempre. Tra le conseguenze anche la difficoltà di garantire la continuità educativa. Per molti bambini questo rappresenta molto più di un’interruzione temporanea delle lezioni. Significa perdere l’opportunità di fuggire dalla spirale di povertà e l’incapacità di sfuggire a piaghe sociali come lo sfruttamento minorile, i matrimoni precoci o il rischio di essere coinvolti in attività criminali. Ovviamente, tutto questo riguarda soprattutto le fasce della popolazione più deboli dal punto di vista economico.

Dall’8 al 10 dicembre 2026, in Arabia Saudita, si svolgeranno i lavori della Conferenza delle Nazioni Unite sull’acqua del 2026. I lavori, inizialmente previsti dal 2 al 4 dicembre 2026, dovrebbero permettere di definire le linee guida per accelerare l’attuazione dell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile n. 6. Nel corso della conferenza verranno affrontati sei temi, detti dialoghi interattivi. Il terzo riguarderà clima, biodiversità, desertificazione, ambiente, dalla sorgente al mare, resilienza e riduzione del rischio di catastrofi (DRR). Dopo quello che è avvenuto negli ultimi anni, sono poche le speranze che vengano adottate (e trasformate in realtà) misure efficaci per aiutare i più deboli.